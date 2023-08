Funivia bloccata in Pakistan, 8 persone sospese nel vuoto: il video del salvataggio di due bimbi

Una funivia con a bordo otto persone è rimasta bloccata a circa 300 metri d’altezza in una zona montuosa nell’area nord-occidentale del Pakistan.

Sospesi nel vuoto sono rimasti anche sei bambini che stavano andando a scuola nella provincia di Khyber Pakhtunkhwa quando uno dei cavi della seggiovia si è spezzato, secondo quanto riporta la Cnn che cita l’Autorità nazionale per la gestione dei disastri del Pakistan (NDMA).

I soccorsi sono intervenuti con l’aiuto degli elicotteri. Secondo i media locali due bambini sono stati tratti in salvo. “L’incidente della seggiovia a Battagram è davvero allarmante”, ha scritto il primo ministro ad interim Anwaar ul Haq Kakar su X (ex Twitter).

Il Premier ha spiegato di avere chiesto alle autorità di “garantire urgentemente il salvataggio e l’evacuazione in sicurezza delle 8 persone bloccate nella seggiovia” e “di condurre ispezioni su tutte le seggiovie private” per “garantire che siano sicure da utilizzare”.

L’agente di polizia Muhammad Amjad ha spiegato che le condizioni psicofisiche dei due bambini recuperati sono state giudicate stabili dopo un check up medico.

The SSG Commandos of Pakistan Army are engaged in the most complex rescue operation#Pakistan #Battagram #chairlift #PakistanArmy #SSG #KhyberPakhtunKhwa #KP #Rescue #RescueOperation pic.twitter.com/pE6k7YhqVM