Isola dei Famosi, Francesco Benigno si scaglia contro Luxuria dopo il video e parla di 3 proposte Banijay

A distanza di diversi giorni gli autori de L’Isola dei Famosi hanno deciso di mandare in onda durante la puntata del 29 aprile il video dello scontro tra Francesco Benigno ed Artur Dainese che ha determinato la squalifica dell’attore siciliano. Nel filmato si vede il siciliano che discute con il modello punzecchiandolo in più circostanze.

Dainese mette la mano davanti al viso di Francesco Benigno

Isola dei Famosi, mostrate le immagini dello scontro tra Francesco Benigno e Artur Dainese

Ad un certo punto l’ucraino ha messo la mano davanti al viso di Benigno che ha reagito bruscamente con Daniele che è intervenuto nel tentativo di dividerli. L’attore ha preso poi un legnetto con fare minaccioso salvo poi riporlo con Radini Tedeschi che ha tenuto a distanza i due naufraghi. “E pure stasera contano su Benigno per avere un po’ di ascolti annunciando finalmente il mio video che ovviamente terrà la gente collegata per fare salire e ottenere ascolti” – ha riferito il siciliano su Facebook quando Vladimir Luxuria ha annunciato che sarebbe andato in onda durante la puntata de L’Isola dei Famosi il filmato della lite con Artur evidenziando che non gli era stato concesso il contraddittorio e il diritto di replica.

Lo scontro Dainese Benigno

L’attore: ‘E pure stasera contano su Benigno per avere un po’ di ascolti’

Dopo la messa in onda delle immagini Francesco Benigno ha evidenziato che è stato provocato con una mano davanti il viso. “Per ben due volte e due spinte ed io nessuna, e il famoso legnetto mai usato, loro adesso hanno avuto qualche articolo comprato ovviamente con scritto titoloni contro di me. Poi leggi i commenti e quasi tutti sono a favore mio. Quindi è inutile che ci provate. Ringraziatemi per l’ennesima volta che grazie a Benigno qualche giornaletto riparla di voi e dell’isola”. Successivamente si è scagliato in diretta social contro Vladimir Luxuria.

L’affondo su Luxuria: ‘Questa specie di signora si permette di parlare di violenza, Banijay mi ha fatto offerto soldi’

“Questo specie di signora, signore conduttrice si permette di insistere e parlare di violenza, che invece ho subito io. Lo vedete questo foglio? Questa è una delle tre proposte che la Banijay ha mandato al mio avvocato e al mio agente, che sono tre proposte di 19.000 euro perché io tenessi chiusa la bocca, rifiutata. 24.000 euro perché io tenessi chiusa la bocca, poi 30.000 euro più gli acconti perché io tenessi chiusa la bocca, signori miei io non mi sono fatto comprare. Queste sono le prove” – ha affermato che la produzione voleva che dichiarasse il falso attraverso un video.

“Cara Vladimir che vedi che quello mi mette le mani in faccia, mi spinge e mi continua a fare le battute e tu dici che io sono quello cattivo. Siete dei bugiardi. Tu con sta risatina finta Vladimir, chi vuoi convincere?”