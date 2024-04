Isola dei Famosi, volano parole grosse: furia Bastianich con Artur, Luxuria stronca Pietro

Nella puntata dei chiarimenti volano parole grosse a L’Isola dei Famosi nel corso della puntata del 29 aprile. Prima Joe Bastianich si è scagliato contro Artur Dainese, poi Pietro Fanelli ha avuto un ultimo confronti con i compagni di avventura prima di lasciare definitivamente l’Honduras dopo il ritiro maturato al rientro dalla missione su Playa segreta.

Artur Dainese nel mirino dei naufraghi per lo spray anti mosquito, Bastianich: ‘Una persona che ruba mi fa schifo, sei di basso livello’

Artur Dainese è stato ‘degradato’ dai compagni dal ruolo di leader, posizione che condivideva con Aras Senol. Pomo della discordia gli spray anti zanzara che il modello avrebbe sottratto agli altri naufraghi. “Mi hanno incriminato per delle cose ridicole. É un motivo per puntare l’indice da parte di persone che volevano farlo da tempo” – ha replicato l’ucraino con i naufraghi che hanno deciso di votare Aras come unico leader.

Furioso Joe Bastianich che non ha avuto parole tenere nei confronti di Dainese. “Quando un leader ruba della roba agli altri concorrenti non solo deve essere eliminato come leader ma deve essere escluso totalmente. Mi fa schifo, che rubi dagli altri concorrenti con i quali devi fare questo percorso non va assolutamente. Sei una persona di un basso livello per rubare dai tuoi amici. Hai rubato due contenitori di anti mosquito. Sarà la gente a giudicarti”.

Il modello: ‘Non ho mai rubato, l’ho messo la prima settimana in borsa’

Dall’altra parte Artur ha ribattuto di non aver mai rubato. “L’ho messo la prima settimana in borsa, l’altro ce l’avevo con me ma Aras lo sa perché tre giorni prima me l’ha chiesto e si è spruzzato e gli ho detto se vuoi te lo prendi” – ha affermato il modello.

Sulla playa è tornato Pietro Fanelli che si è nuovamente scagliato contro il gruppo. “Loro sono ipocriti perché recitano un personaggio costruito. Loro sono delle aziende ambulanti e tendono a fingere davanti al pubblico affinché possano essere apprezzati. L’ultimo messaggio che voglio lasciare al gruppo è quello di lasciare queste maschere” – ha riferito in un confessionale per poi confrontarsi con gli ex compagni durante la diretta del 29 aprile de L’Isola dei Famosi.

“Ero in un posto incontaminato, impunito da Dio… ma c’erano dei confini, mi sentivo in una bara. Non riuscivo più a sostenere questo disturbo mentale e quindi mi sfogava con rabbia e dolore ed è uscito il peggio di me. Poi c’erano degli animali fastidiosissimi grandi quanto me armati di telecamera che mi torturavano notte e giorno”. Fanelli è stato stroncato da Vladimir Luxuria.

Fanelli contro gli ex compagni: ‘Ipocriti che recitano un personaggio’, poi fa infuriare Luxuria: ‘Te l’ha ordinato il medico?’

“Tu hai detto di aver fatto un percorso ma io questo percorso non l’ho capito. Sono andato anche su Google Maps ma non l’ho trovato”. Il poeta torinese ha risposto provocatoriamente asserendo di aver recitato e di essere stato pagato per questo. “Te l’ha ordinato il medico di andare su L’Isola” – ha replicato stizzita Vladimir Luxuria.