Dieci gatti uccisi a Torre del Greco, fissata ‘taglia’ di 1000 euro

Dieci gatti sono stati trovati privi di vita a Torre del Greco

Dieci gatti, tutti appartenenti alla stessa colonia, sono stati trovati senza vita nei giorni scorsi a

Torre Del Greco, in provincia di Napoli.

Torre del Greco gatti appartenevano alla stessa colonia

A comunicarlo è l’Aidaa, associazione italiana difesa animali ed ambiente, che in una nota fa sapere come si trattasse di animali “tutti sterilizzati ed in buona salute” e che “appartenevano alla stessa colonia, che tra l’altro era in fase di registrazione”. I volontari dell’associazione raccontano che la colonia di gatti si trovava nelle adiacenze di alcuni condomini, nella zona del quartiere di Sant’Antonio, e alcuni giorni prima alcuni vicini “si erano lamentati proprio del fatto che i gatti si arrampicavano sui balconi. Ora la macabra scoperta, fatta dalle volontarie che accudiscono da tempo la colonia”.

L’Aida presenta denuncia e fissa ricompensa

L’Aidaa rende noto di aver deciso di “presentare denuncia, al momento contro ignoti, e di mettere a disposizione una ricompensa di 1.000 euro che sarà pagata a chiunque, con la sua denuncia formale, rilasciata alle forze dell’ordine secondo i criteri di legge, aiuterà ad individuare e con la sua testimonianza farà condannare in via definitiva gli autori della strage”.