Paola Egonu, bronzo di rabbia: ‘Mi hanno chiesto anche se fossi italiana, è la mia ultima partita’ (VIDEO)

La gioia di una medaglia fa da contraltare ad un amaro sfogo. L’Italvolley ha superato gli Stati Uniti con il punteggio di 3 a 0 (25-20, 25-15, 27-25). Netto il dominio delle azzurre nella rassegna iridata olandese con le campionesse olimpiche che hanno avuto un sussulto d’orgoglio nel terzo set.

L’Italia disintegra gli Stati Uniti: Paola Egonu stellare

Paola Egonu ha trascinato la Nazionale femminile con una prova da leader che le ha permesso di conquistare anche il titolo di miglior realizzatrice del torneo. Un riconoscimento che di certo non cancellerà l’amarezza per non essere riuscita a centrare la vittoria mondiale ma che, in ogni caso, conferma l’italiana nel gotha del volley al di là di alcune critiche fuori luogo.

Al termine della sfida che è valsa la medaglia di bronzo all’Italia l’opposto del VakıfBank Istanbul si è lasciata andare ad uno sfogo che ha allarmato i fan dell’atleta. Egonu è stata ripresa con uno smartphone da un tifoso mentre parlava con il suo agente. “Mi hanno chiesto anche se fossi italiana…questa è la mia ultima partita in Nazionale, sono stanca. Non puoi capire“ – ha affermato in lacrime la giocatrice. Non è chiaro con chi ce l’avesse Egonu, classe 1998, nata in Italia da genitori di origini nigeriane.

Mi hanno chiesto anche se fossi italiana. Questa è la mia ultima partita in Nazionale, sono stanca”



Paola Egonu, la più forte giocatrice di pallavolo del mondo. Una ragazza di cui dovremmo solo essere orgogliosi.#paolaegonu



pic.twitter.com/adEaTHzxf0 — OverTime Storie a Spicchi (@StorieASpicchi) October 15, 2022

L’azzurra ripresa da uno smartphone mentre si sfoga con l’agente

Parole inopportune e che hanno lasciato il segno sull’atleta che ha parlato anche di ultima gara in azzurro. I tifosi si spera che si tratti di reazione rabbiosa ad un’uscita infausta razzista e di vedere ancora la 23enne protagonista con la Nazionale italiana.