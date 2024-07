Giacomo Bozzoli, la moglie è rientrata col figlio: la vacanza a Marbella, i non ricordo, le date

La compagnia e il figlio di Giacomo Bozzoli è rientrata a Brescia dove ha risposto alle domande degli inquirenti al comando provinciale dei carabinieri dove è arrivata intorno alle 15:00. Sono stati i genitori di Antonella Colossi ad avvisare venerdì 5 luglio i carabinieri del rientro in Italia mentre dell’uomo, condannato all’ergastolo per l’omicidio di Mario Bozzoli, non ci sono tracce.

Antonella Colossi interrogata al comando provinciale dei carabinieri di Brescia dopo essere rientrata dalla vacanza a Marbella

Giacomo Bozzoli risulta ancora in fuga. Secondo la ricostruzione la famiglia ha trascorso dal 20 al 30 giugno una vacanza in un albergo a Marbella in Spagna. Il 1° luglio invece in un altro albergo della località spagnola è risultato registrato solo il passaporto della partner mentre Bozzoli probabilmente dopo aver saputo della condanna definitiva all’ergastolo ha proseguito la fuga altrove. Prima del rientro della figlia il papà di Antonella Colossi aveva lanciato un appello temendo per la sorte della figlia e del nipote.

Giacomo e Mario Bozzoli

L’interrogatorio della donna è stato caratterizzato da tanti i “non so” e “non ricordo”. Ancora da capire le date esatte degli spostamenti. La donna ha infatti raccontato che la mattina del 23 giugno lei, il bambino e il compagno erano a bordo della Maserati Levante intestata a Giacomo Bozzoli passata tra le 5.51 e le 6.03 da tre portali – lettori di targhe tra Manerba del Garda e Desenzano.

‘In auto il 23 giugno’, insieme in Spagna fino al 1° luglio

Poi il primo luglio la famiglia si è separata. Giacomo Bozzoli da una parte per proseguire la latitanza, compagna e figlio dall’altra. Il gruppo ‘ricercati’ della Polizia Nazionale spagnola è al corrente del caso di Giacomo Bozzoli . É quanto si apprende, anche se ufficialmente le autorità non hanno dato alcuna conferma che l’uomo sia ricercato attivamente in Spagna, essendo considerato un caso attivo.