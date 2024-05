Atalanta in finale di Europa League con la firma dell’ex granata Matteo Ruggeri

C’è la firma dell’ex granata Matteo Ruggeri sul trionfo orobico che ora va a caccia di un doppio trionfo: Europa League e Coppa Italia. Una notte da ricordare, una notte che entra di diritto nella storia del club. L’Atalanta conquista la sua prima finale internazionale, battendo con un netto 3-0 l’Olympique Marsiglia nella partita che valeva il passaggio per l’ultimo atto dell’Europa League, il 22 maggio a Dublino.

L’Atalanta supera il Marsiglia in semifinale e vola a Dublino per la finalissima di Europa League con Bayern Leverkusen

Dopo le sofferenze dell’andata al ‘Velodrome’ la Dea confeziona la partita perfetta, di fronte a un Gewiss Stadium che ha accompagnato per tutta la contesa i propri beniamini. Con una prestazione impeccabile e dei gol da cartolina – di Lookman alla mezz’ora e di Ruggeri in avvio ripresa, entrambi di pregevole fattura, prima del tris a tempo scaduto del funambolico Tourè – i Gasperini boys piegano le resistenze dell’OM, ​​troppo timido e incapace di arginare le offensive dei padroni di casa, che si guadagnano così la sfida con il Bayer Leverkusen campione di Germania, ancora imbattuto in stagione dopo il 2-2 in rimonta con la Roma nell’altra semifinale.

Matteo Ruggeri, dalla miracolosa salvezza con la Salernitana al gol al Marsiglia

“Il mio primo gol a Bergamo, è una grande emozione. Possiamo sognare a occhi aperti, siamo in finale e dobbiamo goderci il momento davanti alla nostra gente”. Da incorniciare la prodezza di Matteo Ruggeri che ha infilato la palla nel set per il due a zero. Il laterale che non ha dimenticato l’esperienza alla Salernitana nell’anno della miracolosa salvezza (firmò l’assist il gol di Bonazzoli con la Fiorentina). “Vittoria fondamentale in uno stadio speciale per me” – aveva scritto su Instagram dopo la partita con i granata. I fuochi d’artificio hanno accompagnato gli ultimi minuti del match con il Marsiglia per festeggiare la storica finale in Europa League.