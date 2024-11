Gino Panaiia scomparso la notte di Halloween, la sorella: ‘Perché non l’hanno fermato’

“Ringrazio la nostra polizia locale ei volontari del Gruppo comunale della Protezione civile per la costante attività di supporto, fin dalle prime ore, nelle ricerche di Gino Panaiia“: è il commento della sindaca di Zibido San Giacomo (Milano), Sonia Belloli, sulla vicenda della scomparsa del 25enne di Milano, avvenuta nei pressi di cascina Casiglio nella notte tra Halloween e Ognissanti.

Sospese le ricerche di Gino Panaiia, il 25enne è scomparso a Zibido San Giacomo la notte di Halloween

Nel pomeriggio di mercoledì 6 novembre la Prefettura ha sospeso le ricerche che non hanno evidenziato elementi decisivi. “Al momento non ci sono purtroppo novità – prosegue la sindaca Belloli – ed è continuato il controllo palmo a palmo di tutta la zona individuata, con il coordinamento dei Vigili del fuoco e dei carabinieri, il cui minuzioso impegno è prezioso per poter risolvere il caso . Voglio manifestare la mia vicinanza ai familiari e alle persone più vicine al giovane scomparso, assicurando il nostro massimo impegno”.

A Chi l’ha visto la fidanzata ha spiegato che non aveva trascorso tutta la serata con lui e che al suo ritorno è andato in via scooter dopo aver discusso con alcuni amici perché aveva bevuto e non volevano che si mettesse alla guida. “Si è allontanato verso l’1:30. L’ho chiamato e mi ha detto che era tra le campagne, gli ho chiesto la posizione per andare a prenderlo perché non poteva guidare in quelle condizioni ma la posizione non me l’ha mai mandata” – ha detto Federica.

Lo scooter di Gino Panaiia recuperato vicino al Naviglio

“Più che seguirlo non dovevano neanche farlo partire. Non ci convince il racconto di nessuno” – ha detto la sorella. “Escludo che abbia fatto un gesto estremo. Era tranquillo”. Un amico ha riferito che Gino Panaiia avrebbe discusso anche la fidanzata quella sera. Secondo alcune testimonianze sarebbe caduto dal mezzo dopo un centinaio di metri in un fossato. Motorino e casco sono stati recuperati vicino al Naviglio così come una scarpa ma del giovane non ci sono tracce. . L’ultima attività del cellulare del 25enne risale alle 2:22,.

La fidanzata a Chi l’ha visto: ‘Ha discusso ed è andato via in scooter ma non era in grado di guidare’, i dubbi della sorella

Il ragazzo, 25 anni, residente a Milano in zona Barona, – ricostruisce il Comune – nella notte di Halloween era a Zibido in un locale, dal quale si era allontanato sul suo scooter Liberty Piaggio per dirigersi a casa della fidanzata, dove però non è mai arrivato. Le ricerche dell’Ucl (Unità di crisi locale) si sono concentrate sull’area compresa tra il Castello Visconteo di Binasco verso cascina Pioltino e fino a cascina Casiglio. Alle operazioni hanno dato il loro supporto anche gli agenti della polizia locale dell’Unione dei Comuni I Fontanili e altri nuclei di protezione civile della zona.