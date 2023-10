Giorgia Meloni a conoscenza dei fuorionda? La telefonata di Pier Silvio Berlusconi: ‘Dispiaciuto’

La teoria del complotto, le indiscrezioni e la telefonata di Pier Silvio Berlusconi. Secondo Repubblica Giorgia Meloni era a conoscenza da un mese dei fuorionda dell’ormai ex compagno Andrea Giambruno. La premier ne sarebbe venuta a conoscenza durante un incontro a Villa Grande con l’ad di Mediaset.

Giorgia Meloni sarebbe stata informata dell’esistenza dei fuorionda in un incontro a Villa Grande con l’ad Mediaset

Ma evidentemente non era stata informata nel dettaglio sul contenuto anche perché è di poche settimane fa l’ultima uscita pubblica con il giornalista in occasione di uno spettacolo di Pio e Amedeo al teatro di Brancaccio di Roma. Da Mediaset non sarebbe giunto nessun segnale sulla messa in onda dei servizi di Striscia la notizia che avrebbe spiazzato Giorgia Meloni.

Dettagli che contrastano con quanto è trapelato nelle ultime ore. Il vice premier Tajani avrebbe tranquillizzato la Presidente del Consiglio sul sostegno di Forza Italia. Inoltre Pier Silvio Berlusconi avrebbe chiamato la Premier la sera di venerdì 20 ottobre per manifestarle il suo dispiacere sostenendo che non sapeva nulla di quanto sarebbe accaduto…

Pier Silvio Berlusconi avrebbe riferito telefonicamente alla Premier che non ne sapeva nulla

“Altrimenti ti avrei avvisata. Non ho potuto far nulla per impedirlo” – avrebbe detto assicurando che avrebbe fermato gli altri fuorionda (alcuni si dice siano ancora più imbarazzanti). Inoltre sembra che l’azienda non abbia intenzione di licenziare Andrea Giambruno. Ma la vicenda è ancora in evoluzione con Giorgia Meloni ha puntato l’indice contro… “tutti quelli che hanno sperato di indebolirmi colpendomi in casa”.