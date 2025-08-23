Notizie Audaci

100% Notizie Audaci

Attualità

Belluno, bimbo di un anno colpito da Seu dopo formaggio al latte crudo: ricoverato a Padova

DiRedazione

Pubblicato: 23 Ago, 2025 - ore: 20:10 #Belluno, #Seu, #Sindrome emolitico-uremica
Il piccolo è ricoverato all'azienda ospedaliera di PadovaIl piccolo è ricoverato all'azienda ospedaliera di Padova

Paura in Veneto: le condizioni del piccolo

Un nuovo caso di Sindrome emolitico-uremica (Seu) ha colpito un bimbo bellunese di appena un anno. Ricoverato a Padova, le sue condizioni sono critiche. Il sospetto dei medici ricade sul consumo di formaggio prodotto con latte crudo. Una vicenda che riaccende l’allarme in Italia su una malattia rara, spesso sottovalutata ma potenzialmente mortale.

La diagnosi e il trasferimento a Padova

Un bimbo di un anno di Belluno è ricoverato nel reparto di Nefrologia pediatrica dell’Azienda ospedaliera di Padova dopo essere stato colpito da Sindrome emolitico-uremica (Seu). Secondo quanto emerso, i primi sintomi sono comparsi pochi giorni dopo l’ingestione di formaggio al latte crudo di mucca.

Portato inizialmente all’ospedale di Belluno, i medici hanno rapidamente compreso la gravità della situazione e disposto il trasferimento a Padova. Qui il piccolo è stato sottoposto a terapia specifica contro l’insufficienza renale, una delle conseguenze più gravi della malattia.

Cos’è la Seu e perché preoccupa i pediatri?

La Seu è una rara sindrome che colpisce soprattutto i bambini sotto i cinque anni. È causata da ceppi di Escherichia coli produttori di tossine (Stx o Stec), che danneggiano reni e sistema circolatorio.

Secondo i dati dell’Istituto Mario Negri, fino al 40% dei bambini colpiti sviluppava insufficienza renale con necessità di dialisi. Oggi, grazie a farmaci innovativi come eculizumab, la percentuale si è ridotta al 10-15%.

Latte crudo e alimenti a rischio: quanto è pericoloso?

Il sospetto degli esperti si concentra sul consumo di formaggio non pastorizzato, ma i controlli del Dipartimento di prevenzione Ulss 1 Dolomiti sono ancora in corso. Finora le analisi su un campione del formaggio non hanno dato esito positivo, ma restano possibili altre fonti di contaminazione.

La storia italiana della Seu è legata spesso proprio al consumo di latte non bollito o derivati non pastorizzati: diversi i casi fatali negli ultimi dieci anni, in particolare in Puglia e a Torino.

Perché i bambini sono i più vulnerabili?

Negli adulti l’Escherichia coli ha un impatto clinico ridotto. Nei più piccoli, invece, anche una minima esposizione può scatenare enterite emorragica o insufficienza renale.

Il caso di Belluno riaccende l’allarme in un’estate già segnata da virus trasmessi da zanzare e altre malattie infettive. «Serve maggiore consapevolezza — avvertono i pediatri — perché la prevenzione resta l’arma più efficace».

Una lezione da ricordare

Il piccolo bellunese resta in condizioni critiche, ma sotto le cure di un’équipe esperta. Nel frattempo, le autorità sanitarie invitano le famiglie a prestare attenzione: bollire il latte crudo, cuocere bene carne e lavare accuratamente frutta e verdura possono fare la differenza.

Di Redazione

Giuseppe D’Alto: classe 1972, giornalista professionista dall’ottobre 2001. Ha iniziato, spinto dalla passione per lo sport, la gavetta con il quotidiano Cronache del Mezzogiorno dal 1995 e per oltre 20 anni è stato uno dei punti di riferimento del quotidiano salernitano che ha lasciato nel 2016.Nel mezzo tante collaborazioni con quotidiani e periodici nazionali e locali. Oltre il calcio e gli altri sport, ha seguito per diversi anni la cronaca giudiziaria e quella locale non disdegnando le vicende di spettacolo e tv.

Articoli correlati

Attualità

Aosta, scompare Nicole Munier: attivate ricerche con elicottero e squadre di terra

Ago 23, 2025 Redazione
Attualità

‘Se togli il reggiseno fai felici tutti’: la denuncia di Marzia Sardo dal Policlinico Umberto I, avviata indagine

Ago 23, 2025 Redazione
Attualità

Tina Sgarbini trovata morta in casa a Montecorvino Rovella, caccia all’ex: era madre di 3 figli

Ago 23, 2025 Redazione

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Visualizza anche

Attualità

Belluno, bimbo di un anno colpito da Seu dopo formaggio al latte crudo: ricoverato a Padova

Attualità

Aosta, scompare Nicole Munier: attivate ricerche con elicottero e squadre di terra

Attualità

‘Se togli il reggiseno fai felici tutti’: la denuncia di Marzia Sardo dal Policlinico Umberto I, avviata indagine

Gossip e TV

Miss Italia, perché Vanessa Zeneli è stata esclusa: il giallo delle foto audaci, scoppia la polemica

Notizie Audaci è una testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Salerno N. 373 del 17/01/2019 Direttore responsabile Giuseppe D’Alto
© 2025 Notizie Audaci. All Rights Reserved.