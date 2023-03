Giorgia Trocciola travolta e uccisa a 17 anni in Usa: la vicentina era un talento di tennis e softball

Aveva coronato il sogno di studiare in America alla Doherty High School e praticare i suoi sport preferiti con tecnici qualificati. I sogni della 17enne Giorgia Trocciola si sono spezzati mentre attraversava le strisce pedonali all’incrocio tra Barnes e Austin Bluffs, nella contea di El Paso (Texas, Usa), vicino al parcheggio di una scuola.

Giorgia Trocciola è stata investita mentre attraversava le strisce pedonali: studiava alla Doherty High School

La giovane vicentina è stata travolta e uccisa da una Jeep intorno alle 7:30 di mercoledì 22 marzo. Il conducente della vettura si è fermato per prestare soccorso ma per la 17enne non c’è stato nulla da fare. Secondo una prima ricostruzione il semaforo in direzione est era rosso quando il mezzo ha percorso l’incrocio nel momento in cui Giorgia Trocciola stava attraversando la strada. Sconcerto e incredulità tra gli studenti della Doherty High School. Un’amica ha definito la 17enne italiana “un raggio di sole, una ragazza estroversa che andava d’accordo con tutti”.

Il commosso ricordo dei compagni di college: ‘Era un raggio di sole’

“Era davvero una brava persona, era davvero entusiasta di andare al college e sì, mi parlava solo della vita ed era davvero orgogliosa” – ha detto l’amica Ylenia Pacheco che ha raccontato che parlava sempre della sua famiglia, del suo cane e dello sport. La vicentina praticava tennis o softball e sognava di farlo a livello professionistico. In passato aveva giocato anche nel Padova Softball. Giorgia Trocciola amava la fotografia con cui ritraeva ogni posto che la colpiva particolarmente. I familiari hanno già raggiunto gli Stati Uniti.

Papà Gianfranco ha raggiunto gli Stati Uniti: ‘Qui hanno creato il motto vivi come Giorgia’

Distrutto papà Gianfranco. “Qui negli Stati Uniti dove io e mia moglie ci troviamo nella sua scuola hanno creato un motto #LLG (Live Like Giorgia), Vivi come Giorgia” – ha riferito commosso l’uomo a il Gazzettino. Gli studenti, come mostrato dalla pagina Instagram della Doherty High School, hanno portato i fiori nel campo da baseball e softball dove Giorgia giocava.