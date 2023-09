Giovanna Migliarba morta a Palermo al sesto mese di gravidanza: caos al pronto soccorso

Sarà eseguita l’autopsia sul corpo di Giorgia Migliarba, la giovane di 28 anni, incinta, morta mercoledì 13 settembre all’ospedale Villa Sofia, a Palermo. La donna è arrivata al pronto soccorso già in arresto cardiaco con i medici che avrebbero provato a rianimarla per oltre un’ora ma per lei però non c’è stato niente da fare.

Giorgia Migliarba è arrivata al pronto soccorso di Villa Sofia in arresto cardiaco, il tentativo di rianimarlo durato un’ora

La Procura ha disposto il sequestro della salma e il trasferimento all’istituto di medicina legale dell’ospedale Policlinico per eseguire l’autopsia. Giorgia Migliarba era al sesto mese di gravidanza.

Secondo una prima ricostruzione la donna sarebbe giunta in ospedale a bordo di un’auto privata. I sanitari hanno provato le tecniche rianimatorie vanamente. Sul posto, allo Zen, sarebbe giunta una ambulanza con medico a bordo ma la 28enne era già stata portata via in auto verso l’ospedale.

Tensione alle stelle al pronto soccorso, la Procura dispone l’autopsia della 28enne

Nella struttura sanitaria ci sono stati poi momenti di tensione con decine di familiari di Giorgia Migliarba che hanno lanciato oggetti verso il pronto soccorso e la camera mortuaria e provato a forzarne l’accesso. Sono dovute intervenire numerose volante della polizia di stato e agenti in assetto antisommossa.