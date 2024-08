Giuseppe Sgroi, picchiato e ucciso in casa a Cilavegna: interrogati due uomini che vivevano con lui

Il 54enne Giuseppe Sgroi è stato ucciso la scorsa notte nella sua abitazione a Cilavegna, in provincia di Pavia. La vittima secondo i primi accertamenti dei carabinieri sarebbe morta a causa delle percosse ricevute. Al momento si trovano in caserma i due uomini che convivevano con il 54enne, anche loro italiani: i militari stanno valutando la loro posizione.

Sono stati interrogati per diverse i due uomini che convivevano con il 54enne Giuseppe Sgroi che, la scorsa notte, è stato ucciso in un’abitazione di Cilavegna, in provincia di Pavia. Sul corpo della vittima, di nazionalità italiana, sarebbero stati rinvenuti segni di percosse. Le violenze, in base ai primi accertamenti, sono avvenute all’interno della casa.

Sull’omicidio stanno indagando i carabinieri. La posizione dei due uomini è al vaglio degli inquirenti, che al momento mantiene il riserbo. Sotto choc parente ed amici appena si è diffusa la notizia dell’improvvisa morte del 54enne. “Ciao Beppe, mi spiace tanto. Quante serate insieme” – ha scritto un amico di Sgroi sui social.