Gli sposi scomparsi da Cesa a Chi l’ha visto, la foto di Scarface e le scuse: ‘Mia moglie era triste’

L’intervista da Cesa, in provincia di Caserta, sotto il quadro di Scarface per spiegare a Chi l’ha visto cosa è accaduto in quei 5 giorni che hanno fatto perdere le loro tracce pochi giorni dopo le nozze. Gli sposi di Frattamaggiore, Maria Zaccaria e Pietro Montanino, hanno raccontato i motivi per i quali si sono allontanati senza avvertire i familiari che avevano mobilitato forze dell’ordine, istituzioni ed anche il programma di Rai 3 per ritrovarli.

Per 5 giorni la coppia di Frattamaggiore si era resa irreperibile

“Non sapevo assolutamente niente perché avevamo appuntamento per andare a vedere una casa. Mio marito ha detto andiamo a fare una passeggiata così parliamo un po’. Poi mi ha detto andiamo via, andiamo a Napoli. Gli ho detto di avvisare la mamma ma lui mi ha rassicurato asserendo che aveva avvertito tutti” – ha spiegato Maria Zaccaria sostenendo che non era a conoscenza delle intenzioni del partner. “Ci fermiamo e lui mi fa ma vogliamo restare tre giorni. Mi ha detto che i bambini erano da sua madre e che ne aveva parlato con lei”.

Una decisione che Pietro Montanino ha preso perché non avevano fatto il viaggio di nozze e vedeva la moglie un po’ triste. “Abbiamo organizzato il matrimonio in brevissimo tempo e siamo tornati alla nostra quotidianità senza andare a fare il viaggio di nozze come fanno tutte le coppie. Lei era triste, nei suoi occhi non c’era più la felicità. Senza organizzare nulla ho deciso di farle vedere Milano visto che non c’era mai andata”. Nei giorni successivi sono andati a Bologna e poi a Venezia dove Maria ha visto in tv la notizia che stavano cercando una coppia che si era sposata da poco.

Maria Zaccaria: ‘Siamo usciti per andare a vedere una casa e mi ha proposto di andare fuori per 3 giorni’

“Ho visto la nostra foto in tv mentre facevamo colazione in un bar ed ho chiesto a mio marito cosa avesse fatto. Lui mi ha detto che non immaginava che potesse succedere una cosa del genere. Abbiamo litigato molto. Il primo pensiero è stato quello di prendere il primo treno per rientrare a casa e riabbracciare i bambini”. Il marito ha chiesto scusa. “Non ho parole per come mi sento in questo momento. Volevo far vivere un momento di gioia a mia moglie dopo tante sofferenze familiari che abbiamo avuto. Chiedo scusa a tutti. Volevo vederla felice ed invece ho peggiorato la situazione”.

Federica Sciarelli ha bacchettato i neo sposi. “Però al telefono si risponde” – ha rimarcato ricordando di aver creato grande preoccupazione alle persone care. La coppia è indagata per abbandono di minore ma i legali sono convinti che la questione si risolverà dopo il chiarimento di Pietro Montanino.

Pietro Montanino: ‘Non avevamo fatto il viaggio di nozze e volevo vederla felice’, a Venezia hanno visto la loro foto in tv

“É stata una condotta superficiale ma i bambini erano dai genitori, il nido più sicuro al mondo. Nell’interesse dei minori non vedo condotte penalmente rilevanti. É stato un comportamento che ha creato preoccupazioni ma non situazioni di pericolo”. Sui social non sono mancati commenti ironici per l’intervista realizzata sotto la foto di Scarface. “Me l’ha regalato un amico che non c’è più o l’ho messo in sua memoria. Dietro la nostra scomparsa non c’è nulla di losco”.