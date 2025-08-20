Formia, intossicazione alimentare al lido: dieci turisti napoletani ricoverati dopo un’insalata di tonno

Dieci persone si sono sentite male dopo aver mangiato un insalata di tonno a Formia

La tranquilla giornata al mare trasformata in incubo

Doveva essere una giornata di vacanza in riva al mare, si è trasformata in un pomeriggio da dimenticare per dieci turisti napoletani. Sei donne e quattro uomini, tutti tra i 50 e i 60 anni, sono stati colpiti da intossicazione alimentare a Formia dopo aver consumato un pranzo a base di insalata di tonno in un ristorante di un lido.

Poco dopo le 16:30 del 19 agosto, una delle donne ha accusato forti dolori allo stomaco ed è svenuta, seguita nel giro di pochi minuti dagli altri nove commensali che avevano mangiato lo stesso piatto.

I soccorsi sul lungomare

La situazione è apparsa subito seria: sul posto sono arrivate ambulanze, pattuglie dei carabinieri e ispettori dell’Asl. Sei delle persone colpite sono state trasportate in ospedale con le autoambulanze, mentre le altre quattro si sono recate al pronto soccorso con mezzi propri.

Tutti i pazienti sono stati ricoverati all’ospedale “Dono Svizzero” di Formia per accertamenti e cure. Le loro condizioni non sono gravi, ma saranno sottoposti ad analisi approfondite dai medici.

Indagini sul ristorante e sul cibo

Carabinieri e Asl hanno avviato immediatamente le indagini per chiarire le cause dell’intossicazione. In cucina sono stati prelevati diversi campioni degli alimenti serviti, in particolare quelli dell’insalata di tonno finita sotto accusa.

I militari del Nas sono stati già allertati per ulteriori verifiche sulla sicurezza alimentare e per capire se il problema sia legato alla qualità del pesce o a modalità di conservazione e preparazione non corrette.