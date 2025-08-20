Tg1 in diretta ai funerali di Pippo Baudo, signora sorprende: ‘I fiori? Li ho presi dalle corone’ (VIDEO)

L'inaspettata dichiarazione di una donna durante i funerali di Pippo Baudo

L’episodio in diretta al Tg1: la signora e i fiori

Un episodio imprevisto e surreale ha segnato la diretta del Tg1 dai funerali di Pippo Baudo, svoltisi a Militello Val di Catania. Durante un collegamento in piazza, l’inviato della testata del servizio pubblico ha avvicinato una signora con dei fiori in mano per raccogliere una testimonianza ed un ricordo del conduttore. “Signora, li ha portati per Baudo?” – ha chiesto l’inviato in riferimento ai fiori.

La risposta, però, ha spiazzato tutti: “No, li ho presi io dalle corone per avere un ricordo in qualche modo”.

Perché la scena è diventata virale sui social?

Il momento, trasmesso in diretta nazionale, ha generato imbarazzo in studio e un inevitabile effetto comico. La spontaneità della donna, che non ha mostrato alcun pudore nel raccontare il gesto, ha trasformato una situazione solenne in una scena da instant meme.

Su X (ex Twitter), pagine come Il Grande Flagello hanno subito rilanciato la clip, contribuendo alla viralità. In poche ore, la sequenza è stata condivisa e commentata da centinaia di utenti, diventando uno degli episodi più discussi della giornata.

– Signora, la vedo con dei fiori. Li ha portati per Baudo?

– No, li ho presi dalle corone per avere un ricordo #PippoBaudo pic.twitter.com/9ltMaQBwo6 — Il Grande Flagello (@grande_flagello) August 20, 2025

Il lavoro difficile dell’inviato Tg1

La scena ha messo in evidenza anche le difficoltà affrontate dall’inviato sul campo. In una piazza gremita e carica di emozione, trovare testimonianze autentiche non è stato semplice. L’intento era quello di raccogliere ricordi commossi per celebrare la memoria del grande conduttore, ma la franchezza della signora ha spiazzato ogni copione.

Un contrasto evidente con la diretta in studio, dove Giorgia Cardinaletti e Umberto Broccoli hanno offerto resoconti ordinati e racconti emozionanti sulla vita e la carriera di Baudo.

Dalla solennità al meme: un contrasto inatteso

Ciò che rende l’episodio memorabile è proprio il contrasto: da un lato la solennità dei funerali di un gigante della televisione italiana, dall’altro la leggerezza involontaria della risposta della signora.

Nonostante il contesto, la scena è stata accolta dal pubblico con un misto di divertimento e incredulità. E, come spesso accade nell’era digitale, la clip è destinata a restare nella memoria collettiva come uno dei momenti più inaspettati della lunga diretta Rai.