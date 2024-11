Gli sposi scomparsi rientrano per prendere l’auto a Frattamaggiore, ascoltati dai carabinieri

Sono rientrati a casa Maria Zaccaria e Pietro Montanino. A darne notizia è la trasmissione Chi l’ha visto? sul suo profilo Facebook. I neosposi di Frattamaggiore, a Napoli, ma residenti a Cesa in provincia di Caserta erano scomparsi nel nulla martedì 29 ottobre, pochi giorni dopo le nozze.

Maria Zaccaria e Pietro Montanino si sono presentati a casa del padre per prendere l’auto

Come se non fosse accaduto nulla si sono presentati a casa del padre di lui, a Frattamaggiore, per prendere l’auto. La coppia è stata immediatamente convocata in caserma. I carabinieri stanno approfondendo le circostanze della scomparsa, coordinati dalla Procura di Napoli Nord, per comprendere i motivi che hanno spinto marito e moglie ad allontanarsi e rendersi irreperibili per diversi giorni al punto di allarmare i familiari che hanno presentato denuncia. Nel frattempo il sindaco di Cesa, Enzo Guida, ha allertato i servizi sociali per per verificare se ci siano responsabilità dei genitori sulla custodia dei figli piccoli che erano stati lasciati ai nonni.

Il mistero sulla scomparsa dopo le nozze, il sindaco di Cesa ha allertato i servizi sociali

I due erano usciti a piedi senza dire dove andavano, hanno lasciato i figli in compagnia dei nonni e hanno fatto l’ultima telefonata martedì alle 17:00 circa, per avvisare la sorella di lei che avevano avuto un imprevisto ed era necessario andare a riprendere il figlio di 7 anni, nato da una precedente matrimonio, al calcetto. Da quel momento il telefono di Pietro era stato irraggiungibile. Quello della moglie invece era stato lasciato a casa. Maria Zaccaria, originaria di Sant’Antimo, lavora come dipendente di un’impresa di pulizia mentre Pietro Montanino, di Frattamaggiore, è in servizio in presso un istituto di vigilanza.