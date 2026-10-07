Hannah Terry, la dottoressa trovata morta in casa: il marito alla sbarra e quel dettaglio che porta a Sandringham e ai reali

Hannah Terry

Il marito davanti al giudice per l’omicidio

È comparso davanti ai magistrati con una maglietta nera, ha declinato le proprie generalità e ha ascoltato la formalizzazione dell’accusa di omicidio della moglie. Mark Cain, 45 anni, è comparso oggi davanti alla Norwich Magistrates’ Court per l’udienza di convalida del fermo dopo l’incriminazione per la morte di Hannah Terry, medico di famiglia di 45 anni nel Norfolk.

La dottoressa è stata trovata senza vita domenica nella sua abitazione di Fern Hill, a Dersingham, nella contea del Norfolk, nell’Inghilterra orientale. Il marito era stato arrestato e successivamente incriminato dalla polizia come sospettato responsabile del delitto.

L’accusa ha ricostruito davanti al giudice i primi elementi dell’indagine, descrivendo una scena che ha fatto emergere una morte violenta.

La ferita alla testa e i segni sul collo

La procuratrice Jacqui Hanlon ha spiegato che la polizia ha trovato Hannah Terry nella sua camera da letto nella notte tra sabato e domenica, constatandone il decesso.

L’esame del corpo ha evidenziato una ferita sulla parte destra della testa provocata da un oggetto contundente. Sono stati inoltre rilevati segni sul collo compatibili con un tentativo di strangolamento.

Sono elementi ora al centro dell’inchiesta sulla morte della dottoressa, mentre il procedimento giudiziario nei confronti del marito è appena entrato nella sua prima fase.

Durante l’udienza Cain si è limitato a fornire le proprie generalità. L’accusa nei suoi confronti riguarda l’omicidio della moglie.

La dottoressa e i presunti pazienti della famiglia reale

La vicenda ha attirato una particolare attenzione anche per il profilo professionale della vittima. Hannah Terry era un medico di famiglia nel Norfolk, una zona nella quale si trova anche Sandringham, la residenza reale di campagna della famiglia Windsor.

Secondo quanto riferito dal Sun, sulla base di fonti anonime non ufficiali, la dottoressa avrebbe avuto occasionalmente in cura alcuni membri della famiglia reale durante i loro soggiorni a Sandringham.

Tra i nomi citati dal tabloid britannico figura anche la regina Camilla, 79 anni, moglie di re Carlo III. Si tratta tuttavia di un elemento riportato dal giornale attraverso fonti anonime e che non è emerso come circostanza dell’udienza giudiziaria.

Il possibile legame professionale con alcuni componenti della famiglia reale ha contribuito ad accendere ulteriormente i riflettori sulla morte della dottoressa.

L’indagine è appena iniziata

Il caso resta ora nelle mani degli investigatori del Norfolk, che dovranno ricostruire cosa sia accaduto all’interno della proprietà di Fern Hill e stabilire la dinamica della morte.

Gli elementi illustrati dalla procura davanti al magistrato delineano una vicenda nella quale Hannah Terry ha riportato una grave lesione alla testa e presentava segni sul collo compatibili con uno strangolamento.

Per la morte della 45enne è stato incriminato il marito, Mark Cain, che dovrà ora affrontare il procedimento giudiziario.

L’udienza di oggi rappresenta soltanto il primo passaggio davanti alla magistratura britannica. Saranno i successivi sviluppi dell’inchiesta e del processo a chiarire la dinamica completa dell’omicidio e le responsabilità contestate all’uomo.