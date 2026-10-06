Bambina di 11 anni trovata morta in un campo da cricket: il mistero nel piccolo villaggio inglese

Miya Deamer Jones trovata morta

Choc a Elmley Castle

La denuncia di scomparsa nella tarda serata, poi il ritrovamento del corpo in un luogo frequentato dalle famiglie del paese. È sotto choc Elmley Castle, piccolo villaggio del Worcestershire, nel Regno Unito, dove la morte di una bambina di 11 anni ha lasciato una comunità di circa 500 abitanti alle prese con domande ancora senza risposta. La vittima è stata identificata localmente come Miya Deamer-Jones.

La scomparsa e il ritrovamento nella notte

La bambina era stata segnalata come scomparsa intorno alle 23:20 di domenica. Poco dopo è scattata la ricerca, conclusasi con il ritrovamento del corpo all’interno del campo da cricket del paese.

La polizia del West Mercia ha immediatamente delimitato l’area. Nella mattinata di lunedì alcuni agenti sono stati visti sul posto, mentre il nastro della polizia circondava anche le reti utilizzate per gli allenamenti.

La famiglia è stata informata della tragedia e sta ricevendo assistenza da parte di personale specializzato. Nel frattempo, gli investigatori stanno cercando di ricostruire le ultime ore della bambina e soprattutto di stabilire che cosa sia accaduto prima del ritrovamento.

«Una tragedia che ha sconvolto tutti»

A rendere ancora più pesante il clima nel piccolo centro inglese sono le testimonianze degli abitanti. Elmley Castle viene descritto come un luogo tranquillo, dove episodi di questo genere sono estremamente insoliti.

Un residente ha raccontato di aver sentito le sirene intorno alla mezzanotte, un rumore insolito per quella zona. Soltanto la mattina successiva avrebbe appreso del ritrovamento del corpo della bambina.

Sul posto sono comparsi anche i primi segni del dolore della comunità. Un mazzo di girasoli è stato lasciato su una panchina e un compagno di scuola ha affidato a un messaggio il proprio dolore per la perdita.

«Non hai idea di quanto mi manchi. Sarai sempre parte di me e del mio cuore», si legge nel messaggio.

Un’altra persona che conosceva la bambina l’ha ricordata come «una ragazza così allegra», parlando di una tragedia difficile da comprendere.

La polizia: nessun sospetto e nessun pericolo per la comunità

Il punto centrale delle indagini riguarda ora le circostanze della morte. La polizia ha spiegato che, allo stato attuale, non ci sono elementi per ritenere coinvolta una terza persona.

Gli investigatori non stanno quindi cercando un sospetto e la morte viene considerata al momento inspiegabile, mentre gli accertamenti proseguono per chiarire l’esatta dinamica.

L’ispettore capo Daniel Pilkington ha invitato a non alimentare le voci che stanno circolando nel paese, sottolineando che gli agenti stanno mantenendo aperte tutte le possibilità investigative. Allo stesso tempo, ha chiarito che non ci sono elementi che facciano pensare a un rischio più ampio per gli abitanti.

Il dolore della famiglia dopo un’altra perdita

Alla tragedia si aggiunge un precedente lutto che avrebbe segnato profondamente la famiglia. Secondo quanto riportato dalla stampa britannica, il padre della bambina sarebbe morto di cancro circa tre anni fa.

Un’informazione che, se confermata, rende ancora più drammatica la vicenda per i familiari, già colpiti dalla perdita della bambina.

La polizia di West Mercia ha intanto fatto sapere di essere consapevole delle numerose speculazioni nate nella comunità dopo il ritrovamento. Gli investigatori hanno ribadito che ulteriori informazioni saranno diffuse quando sarà possibile farlo senza compromettere gli accertamenti.

Per ora resta il silenzio di un piccolo villaggio sconvolto dalla morte di una bambina. Le indagini dovranno stabilire cosa sia accaduto quella notte e perché la sua vita si sia interrotta così tragicamente.