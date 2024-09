Il Salento piange Freddy, il filosofo del mare che da 40 anni viveva in spiaggia

Di ritorno da un viaggio in Sudamerica aveva deciso di dare un taglio netto con la vita del passato. Freddy, come era conosciuto da tutti, aveva deciso di vivere tra la natura, davanti al mare… Lontano da convenzioni e comodità. La comunità di Sannicola, in Salento, piange Ferdinando Maramonte, stroncato a 63 anni da un male che l’ha colpito ai polmoni.

Ferdinando Maramonte è morto all’età di 63 anni, viveva in spiaggia a Lido Conchiglie

I frequentatori di Lido Conchiglie, tra Sannicola e Gallipoli, non lo incroceranno più sull’arenile. Era un volto familiare ed amato. Da quarant’anni viveva tra la sua capannuccia a ridosso dello stabilimento dell’aeronautica e la cabina di un lido in inverno. Una scelta di vita che nessuno è riuscito a scalfire anche quando negli ultimi tempi la salute iniziava a scricchiolare. Freddy viveva dell’affetto della gente, della sorella e del nipote. Tutti lo conoscevano in spiaggia e chi tornava a Sannicola in vacanza si recava puntualmente a salutarlo, come si trattasse di un caro amico. Al suo fianco da un po’ di tempo c’era il cane Ryan.

La scelta di vita di ritorno da un viaggio in Sudamerica, i funerali a Sannicola

Negli anni non sono mancate le iniziative per sostenere quello che molti definivano un filosofo moderno che per stare vicino al mare aveva rinunciato agli agi di una famiglia ricca. Seguendo un percorso diverso da quello del nonno, molto conosciuto nel leccese. Fu istituita anche la Freddy Card per l’acquisto di una bicicletta per consentirgli di muoversi. Gli fu consigliato di fare la richiesta del reddito di cittadinanza ma lui decise di andare avanti per la sua strada sostenendo di non averne bisogno. I funerali di Ferdinando Maramonte si terranno alle ore 16:30 di sabato 14 settembre presso la cappella del cimitero di Sannicola.