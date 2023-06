Incendio palazzina Colli Aniene, un morto e 17 feriti: ‘Gridavano voglio uscire’, sentite 2 esplosioni (VIDEO)

Un morto e 17 feriti, tra intossicati e ustionati, il bilancio dell’incendio che si è sviluppato in una palazzina di sette piani in ristrutturazione a Colli Aniene, a Roma, intorno alle 14 di venerdì 2 giugno. La vittima è un ragazzo che è stato trovato sulle scale gravemente intossicato.

Secondo i primi rilievi le fiamme si sarebbero sviluppate dal secondo piano, probabilmente dai teloni in plastica tesi fra le impalcature. Fra le ipotesi anche l’esplosione di una macchina Gpl parcheggiata nella strada. Sono tre le scale del palazzo di sette piani interessate dal rogo ha riferito il comandante provinciale dei Vigili del Fuoco Alessandro Paola.

Sette, secondo fonti della questura di Roma, sono le persone rimaste ustionate e, di queste, tre sono ricoverate in gravi condizioni all’ospedale Sant’Eugenio. Dieci sono invece le persone rimaste intossicate dal fumo. Sul posto dove si è sviluppato l’incendio è arrivato il pm di turno esterno della procura di Roma per un sopralluogo. Dalla strada mi è sembrato di sentire almeno due esplosioni” – ha detto all’Agi che si trovava nei pressi della palazzina travolta dalle fiamme in via Edoardo D’Onofrio.

Dall’esterno si sentivano le grida disperate dei residenti “Voglio uscire da casa“. Ed ancora… “Chiamate i vigili del fuoco, uscite, uscite”. Notevole il dispiegamento di mezzi utilizzati per domare le fiamme del palazzo in largo Nino Franchellucci. Sul posto sono giunti 4 Aps, 2 autobotti, 2 autoscale, carro teli, e carro autoprotettori, 118, carabinieri, polizia locale e polizia di Stato.

🔵#Roma Una vittima e almeno 12 feriti, 5 intossicati e 7 ustionati, per un incendio divampato in una palazzina di 7 piani in ristrutturazione nella zona di Colli Aniene, periferia est della Capitale. Una ventina gli sfollati. Le fiamme sarebbero partite da un'auto parcheggiata. pic.twitter.com/cVd4i909C3 — Rai Radio1 (@Radio1Rai) June 2, 2023

Le grida disperate dei residenti, morte decine di uccelli

Diversi uccelli sono morti a causa della colonna di fumo nero che si erge dal palazzo. Nel frattempo il presidente del IV Municipio di Roma, Massimiliano Umberti, ha riferito che è stata aperta un’unità di crisi sull’incendio del palazzo di 8 piani in ristrutturazione a Colli Aniene. Sopralluogo del pm di turno della Procura di Roma in via Edoardo D’Onofrio.