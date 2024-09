Incendio showroom Milano, morti tre giovani e un cane: il tentativo di salvarsi dal soppalco, la pista del racket

Lo showroom di mobili di via Ermenegildo Cantoni (zona Quarto Oggiaro) andato a fuoco la sera del 12 settembre a Milano con tre ragazzi e un cane all’interno, tutti morti, è stato distrutto da ”un incendio generalizzato, che ha raggiunto il flashover, con delle fiamme importanti e un grosso cimento termico, che ha insistito anche sulla struttura. Questo ha portato a un danneggiamento importante di reti e dei locali, con l’emissione di fumo, fuliggine e gas tossici”. A raccontarlo è Claudio De Maio, ispettore ingegnere del nucleo investigativo antincendi dei vigili del fuoco della Lombardia.

Due fratelli di 17 e 18 anni e un 24enne hanno perso la vita nell’incendio dello showroom cinese di via Cantoni a Milano

Nello showroom erano esposti mobili e altri oggetti di arredo, distrutti dal rogo. È possibile che si trattasse di materiale plastico, che potrebbe aver contribuito a far propagare le fiamme. Al momento non si può escludere l’ipotesi di un incendio doloso: ”Percorriamo qualsiasi strada, attendiamo anche dall’autorità giudiziaria e dai carabinieri ulteriori informazioni che arrivano da tutti i partecipanti alle indagini per poter percorrere anche la strada del dolo o della colpa o di altre tipologie di forme che hanno portato all’innesco” – ha aggiunto.

Il titolare dell’emporio Wang e parente di alcune delle vittime avrebbe subito una richiesta di soldi nelle ore precedenti all’incendio del magazzino dove hanno perso la vita Pan An, 24 anni, e i fratelli Yindjie Liu, 17 anni, e Yindan Dong, 18 anni. Appartenevano a famiglie note a Chinatown.

I tre giovani dormivano nel magazzino quando è scoppiato l’incendio: la pista dolosa

Gli investigatori sono alla ricerca di inneschi e acceleranti che proverebbero l’ipotesi dell’origine dolosa del rogo. Secondo i primi accertamenti, la ragazza avrebbe provato inutilmente a salvarsi salendo un soppalco con una piccola finestra: è stata trovata ai piedi della scala, mentre il fratello era vicino al letto. L’altra vittima è invece Pan An, nato in Cina nel 2000. Tutti sarebbero morti per aver inalato fumo, mentre sui cadaveri non ci sarebbero segni di ustioni. Acquisiti i cellulari dei tre giovani, che quando è partito l’incendio dormivano nel magazzino, forse ospiti per la notte. Morto anche il cagnolino che era con loro.