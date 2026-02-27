Incidente mortale in A4 tra San Stino e Portogruaro: auto si schianta sotto un camion, due vittime

Tragico incidente a Portogruaro

Un impatto violentissimo, poi il silenzio irreale sull’asfalto dell’Autostrada A4. È di due morti il tragico bilancio dell’incidente avvenuto oggi, 27 febbraio 2026, intorno alle 15.30, nel tratto compreso tra San Stino di Livenza e Portogruaro, al chilometro 441, in direzione Trieste.

Una vettura con targa polacca ha tamponato un autoarticolato che la precedeva, finendo incastrata sotto il mezzo pesante nella corsia di marcia. Un urto devastante che non ha lasciato scampo alle due persone a bordo dell’auto, entrambe decedute.

Come è avvenuto l’incidente in A4 tra San Stino di Livenza e Portogruaro?

Secondo le prime ricostruzioni, l’auto viaggiava in direzione Trieste quando, per cause ancora in fase di accertamento, ha centrato il camion che la precedeva. L’impatto è stato tale da far penetrare la parte anteriore della vettura sotto il rimorchio dell’autoarticolato.

Un classico tamponamento a velocità sostenuta, ma con conseguenze estreme. La dinamica è ora al vaglio della polizia stradale, che dovrà stabilire eventuali responsabilità e verificare se vi siano stati problemi di distrazione, velocità o condizioni della carreggiata.

Le due vittime, secondo quanto si apprende, sarebbero cittadini stranieri. Non sono state ancora rese note le generalità.

Chi sono le vittime dell’incidente mortale in A4?

Al momento si sa soltanto che si tratta di due persone di nazionalità straniera, entrambe a bordo dell’auto con targa polacca. L’identificazione ufficiale è in corso e sarà comunicata nelle prossime ore dalle autorità competenti.

L’impatto non ha lasciato scampo. Quando i soccorritori sono arrivati sul posto, per i due occupanti non c’era più nulla da fare.

Autostrada A4 chiusa: quali disagi al traffico?

Subito dopo lo schianto, il tratto autostradale tra San Stino di Livenza e Portogruaro in direzione Trieste è stato chiuso al traffico. Disposta l’uscita obbligatoria a San Stino per i veicoli provenienti da Venezia e chiuso anche l’ingresso al casello in direzione Portogruaro.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, la polizia stradale di San Donà di Piave, i mezzi di soccorso meccanico per la rimozione dei veicoli e l’elisoccorso decollato da Treviso.

Le operazioni di messa in sicurezza e di rimozione dei mezzi incidentati sono state complesse e delicate, vista la posizione della vettura incastrata sotto il mezzo pesante.

Il tratto è stato riaperto intorno alle 18.15. Secondo quanto comunicato da Autostrade Alto Adriatico, la circolazione sta progressivamente tornando alla normalità e al momento non si segnalano code lungo la A4.

Incidente A4 oggi 27 febbraio 2026: un’altra tragedia sulla Venezia-Trieste

L’autostrada A4, asse strategico tra Venezia e Trieste, torna ancora una volta al centro della cronaca nera. Un’arteria ad altissimo traffico, percorsa quotidianamente da mezzi pesanti e auto private, dove basta un attimo per trasformare un viaggio in tragedia.

Resta ora da chiarire cosa abbia provocato il tamponamento: un colpo di sonno? Una distrazione? Un rallentamento improvviso del camion? Saranno i rilievi tecnici e le eventuali testimonianze a fare luce su quanto accaduto.

Intanto restano due vite spezzate sull’asfalto, in un pomeriggio qualunque di fine febbraio.