Montevarchi, tragedia sulla Chiantigiana: Giacomo Arrighetti muore a 17 anni nello schianto scooter-auto

Chi era Giacomo Arrighetti e cosa è successo sulla Chiantigiana
Una giovane vita spezzata in pochi secondi.
Il Valdarno è sotto shock per la morte di Giacomo Arrighetti, ragazzo di 17 anni residente a Cavriglia, deceduto in un terribile incidente stradale avvenuto lungo via Chiantigiana, a Montevarchi, in provincia di Arezzo.
Il giovane viaggiava sul suo scooter quando si è verificato uno scontro frontale con un’Audi guidata da un uomo di 28 anni che procedeva nella direzione opposta.
L’impatto è stato violentissimo.
Per il ragazzo non c’è stato purtroppo nulla da fare.
Dove e quando è avvenuto il tragico incidente a Montevarchi
L’incidente si è verificato nella tarda mattinata di oggi, poco dopo le 12.40, lungo un tratto rettilineo della via Chiantigiana, appena oltre la rotatoria del cimitero.
L’allarme al 118 della Asl Toscana Sud Est è scattato alle 12.43.
La centrale operativa ha inviato immediatamente:
- l’automedica del Valdarno
- un’ambulanza della Misericordia di Castelfranco
- l’elisoccorso Pegaso 1
- le forze dell’ordine
Quando i soccorritori sono arrivati sul posto, però, le condizioni del giovane erano già disperate.
Perché i soccorsi non sono riusciti a salvare il ragazzo
La violenza dell’impatto tra lo scooter e l’auto è stata devastante.
Secondo le prime ricostruzioni, il 17enne sarebbe stato scaraventato contro il parabrezza dell’Audi, che si è frantumato.
Le lesioni riportate sono risultate gravissime e incompatibili con la vita.
Il personale sanitario non ha potuto fare altro che constatare il decesso sul posto.
L’elisoccorso Pegaso, inizialmente allertato, non ha nemmeno avuto il tempo di atterrare.
Chi era il conducente dell’auto coinvolta
Alla guida dell’auto c’era un uomo di 28 anni, che è rimasto lievemente ferito nello scontro.
Il conducente è stato trasportato in codice 1 al pronto soccorso dell’ospedale della Gruccia, dove è arrivato in condizioni non gravi ma in evidente stato di shock.
Chi era Giacomo Arrighetti
Giacomo Arrighetti viveva con la famiglia a Montegonzi, una frazione del comune di Cavriglia.
Frequentava l’istituto alberghiero “Giorgio Vasari” di Figline, dove studiava con l’obiettivo di lavorare nel mondo della ristorazione.
Secondo quanto emerso, il ragazzo stava rientrando a casa dopo una mattinata di scuola quando si è verificato l’incidente.
Una giornata normale, che si è trasformata improvvisamente in tragedia.
Le indagini sull’incidente mortale
La dinamica dello scontro è ancora in fase di accertamento.
Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia municipale di Montevarchi, che hanno effettuato i rilievi necessari per ricostruire con precisione quanto accaduto.
Presenti anche i carabinieri della compagnia di San Giovanni Valdarno, che hanno collaborato nella gestione della viabilità e nelle prime verifiche.
La Procura di Arezzo ha aperto un fascicolo per omicidio stradale, come previsto in questi casi, per chiarire eventuali responsabilità.
La strada chiusa per ore
Subito dopo lo scontro, il tratto della Chiantigiana all’altezza della rotatoria del cimitero è stato chiuso al traffico.
La viabilità è stata deviata per consentire:
- i soccorsi
- i rilievi tecnici
- la rimozione dei mezzi coinvolti
La strada è stata riaperta soltanto nel pomeriggio.
Il dolore di Cavriglia e del Valdarno
La notizia della morte del giovane ha colpito profondamente l’intera comunità.
Il sindaco di Cavriglia Leonardo Degl’Innocenti o Sanni ha espresso il cordoglio dell’amministrazione e dei cittadini.
“Oggi la nostra comunità è stata colpita da una tragedia immensa. La perdita di un ragazzo di soli 17 anni lascia tutti senza parole”.
Il primo cittadino ha poi aggiunto:
“Una giovane vita si è spezzata troppo presto. In momenti come questi non esistono parole capaci di colmare un dolore così grande”.
Una tragedia che lascia senza parole
Ogni incidente mortale lascia dietro di sé domande e dolore.
Quando a perdere la vita è un ragazzo di appena 17 anni, la ferita diventa ancora più profonda.
Giacomo Arrighetti stava semplicemente tornando a casa dopo scuola.
In pochi istanti, lungo una strada del Valdarno, la sua vita si è fermata.