Abusi su un giovane disabile ad Afragola: tre arresti per il “branco” che lo tormentava da mesi

Tre arresti ad Afragola per abusi su un disabile

Che cosa è successo ad Afragola e perché il caso sta sconvolgendo la comunità

Un incubo durato mesi, fatto di violenze, umiliazioni e minacce.

Ad Afragola, in provincia di Napoli, tre uomini sono stati arrestati con l’accusa di violenza sessuale di gruppo e atti persecutori aggravati ai danni di un giovane affetto da disabilità.

Il provvedimento di custodia cautelare in carcere è stato eseguito dai Carabinieri della stazione di Afragola su ordine del GIP del Tribunale di Napoli Nord, su richiesta della Procura di Aversa.

Secondo quanto emerso dalle indagini, il ragazzo sarebbe stato preso di mira da un gruppo che, approfittando della sua fragilità, lo avrebbe costretto a subire atti sessuali e violenze ripetute.

Un caso che, per modalità e durata, sta provocando sgomento non solo nel territorio napoletano ma anche a livello nazionale.

Per quanto tempo sarebbero durate le violenze sul giovane disabile

Le indagini, condotte anche attraverso attività tecniche e raccolta di testimonianze, avrebbero ricostruito un quadro inquietante.

Secondo il GIP Fabrizio Forte, le violenze si sarebbero protratte per circa tre o quattro mesi, con una frequenza quasi quotidiana.

Non si tratterebbe dunque di un episodio isolato, ma di una persecuzione sistematica, portata avanti da un gruppo che agiva con la sicurezza di chi si sente protetto dalla dinamica del branco.

Nell’ordinanza si parla infatti di una logica di gruppo che avrebbe mostrato “totale disprezzo per la personalità e l’integrità fisica e psicologica della vittima”.

In che modo il branco avrebbe umiliato la vittima

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, il giovane sarebbe stato costretto a subire atti sessuali e ripetute aggressioni fisiche e verbali.

Ma non solo.

Gli indagati lo avrebbero preso di mira anche con:

insulti

ingiurie e offese

atti denigratori

minacce

Il tutto in un contesto che, secondo il giudice, aveva lo scopo di umiliare la vittima e trasformare la sua sofferenza in un macabro “divertimento”.

Nel provvedimento si sottolinea come il ragazzo sia stato trattato come un “oggetto dei loro sadici passatempo”, degradato e ridicolizzato davanti al gruppo.

Le minacce dopo la denuncia

La vicenda non si sarebbe fermata alle violenze.

Dopo aver appreso della denuncia, gli indagati avrebbero minacciato di morte la vittima e i suoi familiari, tentando di intimidire chi aveva deciso di parlare.

Un comportamento che ha aggravato ulteriormente il quadro accusatorio e rafforzato la decisione del giudice di disporre la custodia cautelare in carcere.

Non solo una vittima: preso di mira anche un ragazzo autistico

Durante lo stesso periodo, secondo gli investigatori, il gruppo avrebbe preso di mira anche un altro giovane affetto da autismo.

In questo caso le violenze sarebbero state di tipo diverso ma comunque inquietanti: i tre avrebbero sottratto la bicicletta o lo zaino del ragazzo “per gioco”, con l’unico scopo di farlo arrabbiare e urlare.

Un comportamento che mostra una dinamica ricorrente: la scelta deliberata di vittime fragili e vulnerabili.

La reazione della comunità e delle associazioni

La vicenda ha provocato forte indignazione.

A intervenire è stata Asia Maraucci, presidente dell’associazione “La Battaglia di Andrea”, che ha espresso solidarietà alla vittima e alla sua famiglia.

“Siamo profondamente scossi – ha dichiarato – e siamo pronti a offrire sostegno e vicinanza alla famiglia”.

Secondo l’associazione, episodi come questo rappresentano una ferita per l’intera comunità di Afragola, già colpita negli ultimi tempi da gravi fatti di cronaca.

Un caso che riapre il tema della tutela delle persone fragili

Questa vicenda riporta al centro una questione cruciale: la protezione delle persone con disabilità.

Quando la violenza si accanisce su chi è più vulnerabile, il reato assume una dimensione ancora più grave.

Le indagini ora dovranno chiarire ogni dettaglio di quanto accaduto.

Ma una cosa appare già evidente: il silenzio e l’omertà attorno a episodi del genere rappresentano il terreno più fertile per la violenza del branco.

E proprio per questo la denuncia della vittima e l’intervento delle forze dell’ordine diventano un passaggio fondamentale per rompere quella spirale.