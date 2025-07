Tragedia in A1, tre morti nella galleria di Base: grave bimba, deceduto cane e traffico paralizzato per ore

Tragedia nella Galleria di Base sull'A1

Tragico scontro in galleria tra una vettura e un autocarro

Tragedia nel primo pomeriggio del 15 luglio lungo l’autostrada A1 Direttissima. Un violento impatto tra un’autovettura e un mezzo pesante all’interno della galleria di Base della Variante di Valico ha causato la morte di tre persone e il ferimento grave di una donna e una bambina. Il tratto interessato, tra Firenzuola e Badia, è stato chiuso per ore in direzione Bologna, provocando sette chilometri di coda.

La dinamica: impatto fatale nella galleria di Base

Secondo quanto comunicato dalla Polizia Stradale, l’incidente si è verificato intorno alle 14:30 all’altezza del chilometro 26,8 nel territorio di Barberino del Mugello. Per motivi ancora da accertare, una vettura è entrata in collisione con un autocarro mentre percorreva la galleria, una delle più lunghe e trafficate dell’intera rete autostradale italiana. Le tre vittime – tutti uomini – viaggiavano a bordo dell’auto.

Feriti gravi una donna e una bambina, elitrasportati

Nell’incidente sono rimaste gravemente ferite anche una donna di 35 anni e una bambina, entrambe trasportate in codice rosso. La donna è stata trasferita all’ospedale di Careggi, la bambina al Meyer di Firenze grazie all’intervento degli elisoccorsi regionali Pegaso 1 e 3. Nell’impatto ha perso la vita anche un cane che viaggiava con la famiglia.

Chiusura del tratto autostradale e disagi alla circolazione

Aspi ha chiuso il tratto autostradale tra Firenzuola e Badia per consentire i soccorsi e le operazioni di messa in sicurezza. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Firenze con mezzi specializzati, oltre ai soccorritori del 118 e al personale di Autostrade per l’Italia. Il traffico è stato deviato temporaneamente sulla A1 Panoramica. La riapertura è avvenuta solo dopo le 16, con il transito limitato a una corsia e code ancora consistenti.

Un tratto già noto per incidenti gravi

La galleria di Base, lunga oltre 8 km, è una delle infrastrutture più moderne ma anche critiche della rete autostradale. In passato si sono verificati altri sinistri, spesso causati da eccesso di velocità o distrazione alla guida. Anche in questo caso, gli accertamenti sono ancora in corso. La Polizia Stradale sta esaminando i filmati e raccogliendo testimonianze per chiarire l’esatta dinamica dello schianto.