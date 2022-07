Sollevata e lasciata cadere da un compagno a Hull, 13enne rischia di restare paralizzata: ‘Bullismo’

Rischia di restare paralizzata per un’assurda bravata anche se i genitori hanno parlato apertamente di episodio di bullismo. L’ha prima sollevata di peso per gioco e poi, non curante di quello che stava facendo, l’ha lasciata cadere a testa in giù nel cortile dell’Accademia dell’arcivescovo Sentamu, a Hull (Regno Unito) venerdì 8 luglio.

Neeka Atkinson è caduta a testa in giù dopo essere stata sollevata dall’amico: è andato via ridendo

Neeka Atkinson, 13 anni, è stata ricoverata d’urgenza in ospedale dove le è stata diagnosticata una lesione cerebrale. L’adolescente sarà trasferita in una struttura specializzata a Sheffield.

Il compagno di scuola, che si è allontanato ridendo, è stato arrestato dalla polizia di Humberside e rilasciato su cauzione. Sulla vicenda è stata aperta un’inchiesta con gli investigatori che stanno effettuando ulteriori indagini. Dopo essere stata portata in ospedale, Neeka è stata messa in coma farmacologico. Una TAC ha rivelato che aveva un coagulo di sangue nel cervello. Dopo un lungo intervento chirurgico, Neeka era in condizioni stabili ma il lato sinistro del suo corpo era paralizzato e faticava a parlare.

L’adolescente è stato arrestato e rilasciato su cauzione, la tredicenne ha il lato sinistro del corpo paralizzato

Quando è tornata vigile ha chiesto un milkshake al cioccolato come raccontato dalla sorella, Alisha Atkinson. “Mi ha riconosciuto, ma è davvero sconvolta perché il suo corpo non funziona. Al momento è completamente paralizzata lungo il fianco sinistro”.

La congiunta ha raccontato di aver mostrato alla 13enne i messaggi di sostegno e supporto che ha ricevuto in queste ore. “Ha apprezzato tanto, il suo volto si è illuminato quando le ho parlato delle manifestazione d’affetto che ha ricevuto in questi giorni”. La famiglia ha denunciato episodi di bullismo nei confronti della tredicenne.

La famiglia: ‘Vittima di episodi bullismo’

Neeka dovrà affrontare una lunga riabilitazione ed avrà bisogno di delicate e costose cure e per tale motivo la famiglia ha aperto una pagina su GoFundMe per raccogliere fondi. Fino ad ora sono stati donati 10mila euro. “Aiuterà anche a coprire i costi delle attrezzature di cui avrà bisogno a lungo termine per ritrovare la sua mobilità. Tutto ciò che avanza verrà conservato per Neeka per sostenerla in futuro”.

La polizia ha precisato che la vittima conosceva il ragazzo che ha provocato l’incredibile incidente e che sta cercando di individuare altri testimoni dell’accaduto.

La sorella: ‘Quando si è svegliata ha chiesto un milkshake al cioccolato, aperta pagina su GoFundMe

“Siamo tutti preoccupati per la nostra studentessa di 13 anni ricoverata in ospedale dopo l’incidente della scorsa settimana. Tutti i nostri pensieri sono con lei, la sua famiglia e i suoi amici in questo momento molto difficile” – ha dichiarato Helen Winn, preside della scuola frequentata Neeka Atkinson.