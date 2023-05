Schianto in galleria a Pieve di Bono al rientro dalla disco: muore il 19enne Gabriele Salvadori

Non ce l’ha fatta il 19enne che nella notte tra sabato 29 e domenica 30 aprile si è schiantato con la sua Polo nella galleria Castel Romano a Pieve di Bono, in provincia di Trento. Gabriele Salvadori, originario di Bondo, stava rientrando dopo una serata trascorsa in discoteca. All’ospedale di Trento era giunto in condizioni disperate.

Incidente Pieve di Bono: in prognosi riservata un amico della vittima, ferito il cugino

Con lui in auto c’erano l’amico coetaneo Salah Ayoube, ricoverato in prognosi riservata, e il cugino Samuel Gazzaroli che si trovava sul sedile posteriore. Quest’ultimo aveva festeggiato 18 anni pochi giorni fa. Le sue condizioni non destano preoccupazioni. Secondo una prima ricostruzione la vettura guidata da Gabriele Salvadori avrebbe impattato violentemente, per cause in corso d’accertamento, contro la piazzola interna alla galleria.

La vettura di Gabriele Salvadori avrebbe impattato contro la piazzola all’interno della galleria

I tre giovani avevano rassicurato anche i genitori contattandoli intorno alle 3 per comunicare che sarebbero rientrati a breve. Poi il silenzio e il sinistro rumore dell’elicottero fino alla drammatica scoperta. La vittima studiava da meccanico a Trento. Dolore e incredulità in valle del Chiese e val Rendena, luoghi d’origine della famiglia di Gabriele Salvadori.