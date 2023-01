Torturato in Iran, 30enne muore dopo 20 giorni di coma: aveva studiato a Bologna

Aveva studiato in Italia il trentenne torturato e ucciso in Iran. Mehdi Zare Ashkzari è deceduto dopo venti giorni di coma in seguito a torture. In passato aveva studiato Farmacia a Bologna, dove aveva anche lavorato in una pizzeria per mantenersi agli studi. Due anni fa è tornato a casa.

L’iraniano Mehdi Zare Ashkzari è stato massacrato di botte e rilasciato per evitare che morisse in carcere

Le prime informazioni sul caso sono state diffuse da Amnesty International Italia. “È stato torturato così tanto, al punto che dopo 20 giorni di coma è morto”. Il giovane sarebbe stato rilasciato dopo le percosse per evitare di sentirsi male mentre era in cella, ma subito dopo sarebbe caduto in coma. Una tragica vicenda che ha toccato nel profondo Patrick Zaki, lo studente dell’Università di Bologna rimasto per due anni in prigione per reati d’opinione. “‘Ora ha una nuova vittima della libertà di espressione”.

Zaki: ‘L’Università di Bologna ha una nuova vittima della libertà di espressione’

Mehdi Zare Ashkzari “era uno di noi” – ha detto all’Ansa Sanam Naderi, iraniana che vive a Bologna, “Era conosciutissimo, molti studenti sono stati da lui, hanno mangiato la pizza dove lavorava. Era sempre sorridente”. Secondo le prime testimonianze raccolte, il ragazzo sarebbe stato fermato e preso durante le proteste, poi torturato. “Aveva lividi dappertutto”.