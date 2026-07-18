Ischia, sette minorenni finiscono in ospedale dopo una serata in discoteca: locale evacuato, indagini sulla capienza

I giovani sono stati ricoverati all'ospedale Rizzoli di Ischia

Paura a Casamicciola Terme

Una notte di festa si è trasformata in un’emergenza sanitaria a Casamicciola Terme, sull’isola d’Ischia, dove sette ragazzi, tutti minorenni, sono stati trasportati d’urgenza all’ospedale Anna Rizzoli dopo aver accusato gravi malori durante una serata in discoteca.

L’intervento della Polizia di Stato ha portato all’evacuazione del locale e all’interruzione immediata della musica, mentre sono in corso accertamenti per ricostruire quanto accaduto e verificare il rispetto delle norme di sicurezza.

I malori durante la serata: sette giovani ricoverati

L’allarme è scattato poco dopo le 2.30, quando un primo ragazzo si è sentito male nei pressi del bar della discoteca ed è stato accompagnato all’esterno.

Nel giro di meno di un’ora altri sei giovani hanno accusato malori, alcuni perdendo conoscenza. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno impiegato tutte e tre le ambulanze disponibili sull’isola per trasferire i ragazzi al pronto soccorso del Rizzoli.

Le condizioni dei giovani sono state giudicate complessivamente buone. Solo uno è rimasto ricoverato in osservazione, ma il suo quadro clinico non desta particolare preoccupazione.

L’ipotesi abuso di alcol e il caldo eccezionale

Secondo i medici, il quadro clinico dei ragazzi sarebbe riconducibile principalmente a un abuso di bevande alcoliche. Per alcuni è stato necessario eseguire anche la lavanda gastrica.

Gli investigatori, tuttavia, non escludono che ai malori abbia contribuito anche il caldo soffocante registrato all’interno della discoteca. Diverse testimonianze parlano infatti di temperature elevate e di un forte tasso di umidità che avrebbe reso ancora più difficile la permanenza nel locale.

Indagini sul sovraffollamento della discoteca

Tra gli aspetti al centro degli accertamenti c’è anche la presenza di un numero di clienti superiore rispetto alla capienza autorizzata.

Secondo le prime verifiche della Polizia, la struttura sarebbe stata presa d’assalto da giovani residenti e turisti, con un’affluenza che potrebbe aver superato i limiti consentiti.

Proprio gli agenti, intervenuti inizialmente per un controllo esterno, hanno deciso di interrompere la serata dopo aver visto diversi ragazzi privi di sensi, facendo evacuare rapidamente il locale per consentire le operazioni di soccorso.

Il sindaco: “Serve il pugno duro”

Sulla vicenda è intervenuto anche il sindaco di Casamicciola Terme, Giosi Ferrandino, che ha annunciato la richiesta di provvedimenti nei confronti del locale qualora venissero accertate irregolarità.

“Per questo genere di situazioni ci vuole il pugno duro. Chiederemo alle autorità competenti di adottare tutti i provvedimenti del caso”, ha dichiarato il primo cittadino.

Ferrandino ha però ribadito di non essere contrario agli eventi dedicati ai giovani: “Vogliamo promuovere il turismo giovanile, ma con manifestazioni sicure e nel pieno rispetto delle regole”.

I controlli già avviati dal Comune

Il caso arriva in un momento di particolare attenzione da parte dell’amministrazione comunale.

Proprio nelle ore precedenti alla serata, il Comune aveva inviato una comunicazione ai gestori della discoteca ricordando che, secondo la documentazione in possesso degli uffici, la capienza massima autorizzata è di 100 persone.

Nello stesso giorno era stata inoltre diffidata un’altra attività del lungomare a verificare rigorosamente l’età dei clienti e a non somministrare alcolici ai minorenni, dopo un precedente episodio che aveva coinvolto un giovane soccorso per abuso di alcol.

Le indagini proseguono ora per chiarire eventuali responsabilità e verificare se siano state violate le norme sulla sicurezza e sulla gestione dell’evento.