Fedez diventa papà per la terza volta: è nato Edoardo Lupo, il primo figlio con Giulia Honegger

Fedez con Giulia Honegger

Il rapper accoglie il suo terzo figlio: dopo Leone e Vittoria arriva Edoardo Lupo,

Una nuova pagina si apre nella vita di Federico Lucia, in arte Fedez. Il rapper milanese è diventato papà per la terza volta: nel pomeriggio di giovedì 16 luglio è nato Edoardo Lupo, primo figlio avuto dalla compagna Giulia Honegger, stilista e imprenditrice di 23 anni.

Il bambino è venuto alla luce alla clinica dell’Ospedale San Raffaele di Milano, dove la coppia ha scelto di vivere uno dei momenti più importanti della propria vita lontano dai riflettori.

L’indiscrezione e il silenzio dei social

La notizia è stata rilanciata dal sito del settimanale Gente, mentre i diretti interessati, almeno per il momento, hanno scelto di non rilasciare alcun annuncio ufficiale sui rispettivi profili social.

Una decisione perfettamente in linea con lo stile adottato da Fedez e Giulia Honegger fin dall’inizio della loro relazione. A differenza del matrimonio con Chiara Ferragni, vissuto per anni sotto gli occhi del pubblico e raccontato quotidianamente attraverso i social, questa storia d’amore è sempre rimasta protetta da grande riservatezza.

Anche la gravidanza è stata condivisa con estrema discrezione, limitando al minimo apparizioni pubbliche e contenuti online.

L’indizio pubblicato pochi giorni prima del parto

Negli ultimi giorni, però, i fan più attenti avevano intuito che il momento fosse ormai vicino.

Fedez aveva infatti pubblicato una fotografia della compagna con il pancione ormai evidente, accompagnandola semplicemente con un cuore bianco e alcune stelline, senza aggiungere alcun commento.

Uno scatto essenziale che, col senno di poi, rappresentava il conto alla rovescia verso la nascita del piccolo Edoardo Lupo.

Un nuovo capitolo dopo gli anni con Chiara Ferragni

Con l’arrivo del neonato, il cantante allarga la sua famiglia. Dopo Leone e Vittoria, nati dal matrimonio con Chiara Ferragni, Fedez accoglie il suo terzo figlio e il primo insieme a Giulia Honegger.

Per la giovane imprenditrice, cofondatrice del marchio di moda indipendente Ayme, si tratta invece della prima esperienza da mamma.

Negli ultimi mesi la coppia aveva preferito vivere questo momento lontano dall’esposizione mediatica, scegliendo di custodire la propria quotidianità senza trasformarla in un racconto pubblico.

La scelta della privacy

Il silenzio che ha accompagnato le prime ore dopo il parto conferma la linea seguita dalla coppia sin dall’inizio della relazione.

Nessun annuncio spettacolare, nessun servizio fotografico o racconto in tempo reale della nascita. Una scelta che segna una netta discontinuità rispetto al passato del rapper e che testimonia la volontà di proteggere la sfera privata della nuova famiglia.

In attesa di un’eventuale conferma ufficiale da parte dei diretti interessati, l’arrivo di Edoardo Lupo rappresenta comunque uno dei momenti più significativi della nuova fase personale di Fedez, iniziata dopo la fine del matrimonio con Chiara Ferragni e proseguita accanto a Giulia Honegger.