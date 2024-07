Italiano muore ai Caraibi mentre ripara un tetto dopo l’uragano: Alliste in lutto per Sergio Scorrano

Un italiano ha perso la vita giovedì 18 luglio in un tragico incidente sul lavoro ai Caraibi. Si tratta di

Sergio Scorrano, operaio di 59 anni originario di Alliste, in provincia di Lecce.

Il 59enne leccese Sergio Scorrano è caduto mentre stava riparando il tetto di un hotel ai Caraibi

La vittima stava effettuando dei lavori di riparazione del tetto di un hotel devastato il 1° luglio, come altre costruzioni, dall’uragano Beryl a Canouan nei Caraibi. L’incidente sul lavoro si è verificato intorno alle 11:15. Secondo quanto riferito dai media locali i soccorsi sarebbero arrivati celermente dopo la caduta ma per l’operaio non c’è stato nulla da fare. Al termine dei lavori avrebbe fatto ritorno in Italia.

Sull’episodio è stata aperta un’indagine dalle autorità locali. Nelle prossime ore è prevista l’autopsia per accertare le cause della morte. Sergio Scorrano lavorava al “Soho Beach House” a Canouan. Al momento dell’incidente con lui c’era un collega stava sistemando dei teli. “Porgo le condoglianze alla sua famiglia. Esprimo le condoglianze a nome del governo e del popolo di St. Vincent e Grenadine” – ha riferito il primo ministro dell’isola caraibica, Ralph Gonsalves.