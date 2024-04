Melissa Neri ritrovata dalla madre in Croazia dopo l’appello a Chi l’ha visto

Mamma Carmela aveva lanciato un appello durante la trasmissione Chi l’ha visto di mercoledì 24 aprile. Melissa Neri, 24 anni di Rimini, non dava notizie da diverse ore. Dopo giorni di apprensione è stata ritrovata a Zagabria, in Croazia, in stato confusionale.

Melissa Neri, l’improvviso viaggio in Croazia e la scomparsa

Prima di sparire aveva fatto una videochiamata con la figlia di 4 anni mentre l’ultimo contatto con la madre risaliva a sabato 20 aprile quando le aveva riferito di essere partita per la Croazia per una vacanza. Una scelta improvvisa. Fino al giorno prima era con la bimba al parco giochi di Mirabilandia poi a mamma Carmela ha detto che sarebbe dovuta andare in un posto senza aggiungere altro. Da qui la preoccupazione della donna quando si sono persi i contatti con Melissa Neri.

La madre della 24enne è partita per Zagabria ed ha ritrovato la figlia: ‘Sta bene e in stato confusionale’

A Chi l’ha visto la madre della giovane aveva spiegato di essere stata in vacanza in Croazia in passato. Successivamente la donna e la figlia maggiore hanno deciso di partire per Zagabria. Sapevano dove potevano trovarla e quando l’hanno riabbracciata hanno tirato un sospiro di sollievo. “É una ragazza molto fragile, ora è scossa ed è in stato confusionale ma sta bene. Ora la riportiamo a casa”.