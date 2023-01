Juan Carrito morto investito, l’orso marsicano era il simbolo dell’Abruzzo: virali le sue scorribande (VIDEO)

L’Abruzzo piange la sua mascotte. Juan Carrito era diventato l’orso simbolo della regione per le sue scorribande nei centri abitati alla ricerca del cibo.

Juan Carrito

Juan Carrito travolto sulla Castel di Sangro – Roccaraso, diventò virale il filmato del blitz in pasticceria.

Un suo video mentre entra in una pasticceria di Roccaraso diventò virale. In quella circostanza il simpatico orso marsicano fece una scorpacciata di dolci. Spesso si divertiva anche a giocare con i cani che si avvicinavano quando lo incrociavano in strada. Juan Carrito ha perso la vita lungo la strada che collega Castel di Sangro a Roccaraso. L’animale è stato travolto da un’auto ed è sbattuto violentemente al guard rail.

Juan Carrito, orso abruzzese amico degli abitanti e giocherellone addirittura con i cani del posto è stato investito e sta lottando tra la vita e la morte. Per noi abruzzesi è una mascotte a cui è impossibile non voler bene. Ti prego Juan,resisti 🙏 #JuanCarrito #Abruzzo pic.twitter.com/kjYcsgoZcb — Nicola🌈🌷 (@Nicola6140) January 23, 2023

Un simbolo del mio Abruzzo, amato davvero da tutti, persino da chi aveva subito i suoi saccheggi da goloso, è stato investito da un auto e non ce l’ha fatta. 💔

Che tristezza che mi è venuta, un lutto vero per la mia regione… #JuanCarrito pic.twitter.com/r4Jz8xXEzM — Sneguročka ❄️ (@LaskaJuventus) January 23, 2023

Dolore in Abruzzo, al volante una donna di origini campane

L’impatto è stato fatale. Troppo gravi le ferite riportate, per l’orso non c’è stato nulla da fare ed appena si è diffusa la notizia un alone di tristezza è calato tra i residenti di Roccaraso e in tutto l’Abruzzo. Non di rado Juan Carrito si vedeva nel centro abitato. A volte si fermava a bere da una fontanella prima di proseguire la sua ricerca di cibo. Al volante dell’auto che l’ha investito una donna di origine campana.