Juan Darthés de Il Mondo di Patty condannato a 6 anni per abusi a Thelma Fardin: ‘Avevo perso la speranza’

L’attore Juan Darthés è stato condannato a sei anni di carcere per gli abusi sessuali su Thelma Fardin dal Tribunale Federale di Secondo Grado del Brasile dopo l’assoluzione in primo grado. Uno deli legali dell’attrice ha riferito che il protagonista de Il Mondo di Patty – interpretava il ruolo di Leandro – era accusato di stupro.

Juan Darthés non andrà subito in prigione: ‘Mancano tre gradi di revisione’

Tuttavia, secondo fonti della difesa dell’attore, non andrà ancora in prigione. Il fatto è che la sentenza, hanno spiegato, non è ancora definitiva e mancano tre gradi di revisione. “Il sistema giudiziario brasiliano ha ritenuto che esistano prove sufficienti per dimostrare la colpevolezza di Darthés”. Sulla vicenda è intervenuta Amnesty International. “I giudici hanno inviato un chiaro e potente messaggio di giustizia. Questa sentenza rappresenta un passo deciso nella lotta per i diritti delle vittime di violenza sessuale e di genere”.

Nel maggio dello scorso anno, Juan Darthés era stato assolto dalla giustizia brasiliana in primo grado dal reato di abusi sessuali contro Thelma Fardin. La sentenza è stata impugnata. I giudici ritenevano che non esistessero prove sufficienti per dimostrare lo stupro. L’attrice aveva sporto denuncia per abuso sessuale aggravato contro Darthés nel dicembre 2018 in Nicaragua, per un incidente accaduto nel 2009 durante la tournée di “Patito Feo”, quando entrambi facevano parte del cast e lei aveva 16 anni e lui 45.

Thelma Fardin

Thelma Fardin: ‘Mi sento sollevata, ho salvato la ragazzina che ero a 16 anni’

“Questo è uno scenario al quale non ero quasi preparata, perché avevo perso la speranza e la fiducia nella giustizia. Oggi mi sento sollevata. Per me, la cosa importante era salvare quella ragazza di 16 anni che ero e darle una sorta di riparazione o guarigione. Anche poter guardare i miei amici figlie negli occhi e dire loro che “ho fatto tutto il possibile per rendere questo mondo un mondo più giusto” – ha riferito in conferenza stampa Thelma Fardin che ha sottolineato che la sentenza deve essere un messaggio di speranza per tutte le persone che ancora oggi subiscono abusi.