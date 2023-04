Julia Ituma, con chi era al telefono prima della tragedia: l’ipotesi e i messaggi

Quello scatto che la ritrae accovacciata in corridoio è l’ultima istantanea di Julia Ituma prima della tragica caduta dal balcone del sesto piano dell’hotel dove pernottava a Istanbul con la Igor Novara dopo la partita di Champions League. I media turchi non hanno dubbi sull’ipotesi del suicidio ma gli inquirenti lavorano anche per comprendere se sia trattato di un incidente.

Julia Ituma avrebbe conversato a lungo con un compagno del Liceo privato di Novara

Un mistero che ruota intorno ad una lunga telefonata avvenuta nella notte tra mercoledì 12 e giovedì 14 aprile. Secondo un’indiscrezione di Repubblica la talentuosa opposta dalle Nazionale juniores azzurra ha parlato a lungo con un suo compagno di scuola del Liceo privato di Novara. Non è chiaro se ci fosse un legame sentimentale tra loro, di certo sembra che la conversazione abbia sconvolto la giovane.

Tesi che sarebbe confermata da alcuni messaggi che avrebbe inviato a Lucia Varela Gomez, la compagna di stanza di Julia. A quest’ultima avrebbe raccontato cosa era successo e soprattutto voleva comprendere se dopo la discussione la 18enne era tranquilla.

Il ragazzo avrebbe inviato un messaggio alla compagna di camera della 18enne per accertarsi se era tranquilla

La spagnola ha raccontato di aver chiacchierato con la Ituma fino all’1:30 per poi addormentarsi prima di essere svegliata bruscamente dalla reception che gli ha comunicato quanto era accaduto alla compagna di camera.

Dalle telecamere di sicurezza risulta che la diciottenne non sia più uscita dalla stanza e l’ipotesi più accreditata che la tragica caduta sia avvenuta dal piccolo balconcino della camera al sesto piano. L’atleta aveva inviato anche un ultimo messaggio sul gruppo WhatsApp della squadra in cui riferiva di non stare bene e si congedava con un “Bye Bye”.