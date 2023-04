Uomini e Donne, i toscani Alberto e Tiziana lasciano il programma: lacrime ed emozioni (VIDEO)

Tra veleni, discussioni e segnalazioni c’è spazio anche per una storia a lieto fine tra i protagonisti del parterre di Uomini e Donne. A differenza di altre dame e cavalieri Alberto e Tiziana sono approdati da non molto nella trasmissione televisiva di Canale 5 ma gli è bastato poco tempo per comprendere che ci fossero le basi per un futuro di coppia.

Alberto e Tiziana, il feeling immediato tra battute e tenerezze

Alberto, brillante 62enne di Prato, e Tiziana, originaria di Pistoia, hanno deciso di lasciare insieme il people show di Canale 5 nel corso della puntata del 14 aprile. Le premesse erano già maturate nel corso dell’ultimo confronto al centro dello studio in cui la corteggiatrice aveva riferito di essere pronta a vivere la relazione con Alberto lontano dai riflettori.

La prima a raggiungere il centro del parterre è stata Tiziana che ha spiegato che l’ultima uscita insieme non è andata benissimo per colpa sua. “Mi sono permessa con il navigatore e l’ho portato in giro per tre ore ma si è comportato benissimo. Abbiamo cenato in fretta ma poi ha chiesto di stare un po’ da solo” – ha spiegato la dama che poi è stata raggiunta da Alberto.

“Sono un po’ emozionato e per scrivermi tutto ho fatto una nottata in bianco. Per me è un onore essere qui davanti a voi donne e, soprattutto, davanti a Tiziana“. Il toscano ha ripercorso le tappe della conoscenza con la dama. “I nostri bacetti sono diventati sempre più corposetti. Sono uscito con altre donne per mettermi alla prova… Prove che sono fallite. Ho detto dentro di me… Lei ha tutto, cosa aspetti? Simpatica, semplice, lievemente complicata, gelosa il giusto, sensuale e bacia bene. c’è un po’ tutto” – ha affermato con un pizzico di ironia.

La lettera del 62enne di Prato: ‘Mi sono detto cosa aspetti, lei ha tutto’

“Cosa cavolo aspetti a chiederle di uscire dal programma e se lei accetta stasera si va a Prato a cena, poi se vuole resta da me anche perché ho fatto intervenire la mia figliola a pulire casa. Prima di rispondere io abbandono, con te sarebbe meglio”. Dopo aver salutato Maria De Filippi con un cinque è arrivata la risposta di Tiziana che ha accettato di lasciare Uomini e Donne con lui con il parterre visibilmente commosso. Alla fine anche la dama non ha trattenuto le lacrime ed hanno ballato sulle note di Never Never.