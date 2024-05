Gabriela Birgaoanu stroncata dal monossido di carbonio della stufetta difettosa ad Alto Reno Terme

Una donna di 47 anni di origine romena, Gabriela Birgaoanu, è morta, nella notte tra lunedì 29 e martedì 30 aprile nella sua abitazione a Granaglione, nel Comune di Alto Reno Terme sull’Appennino bolognese. Come riporta l’edizione locale de ‘il Resto del Carlino’, e come confermato dai Vigili del Fuoco.

Gabriela Birgaoanu è deceduta nella sua abitazione di Granaglione ad Alto Reno Terme

In base ai primi accertamenti, condotti dagli stessi Vigili del Fuoco e dai Carabinieri, la 47enne di origini rumene sarebbe deceduta per avere inalato monossido di carbonio sprigionato da una stufa a legna. Dopo l’abbassamento delle temperature dei giorni scorsi aveva deciso di accendere la stufetta per riscaldare l’ambiente.

La donna è deceduta nel sonno senza accorgersi di nulla. Sono ancora in corso accertamenti, in casa con lei c’erano alcuni parenti che vivono in Grecia che al momento della tragedia dormivano in un’altra stanza.

L’allarme lanciato da alcuni parenti che l’avevano raggiunta in Italia per festeggiare insieme la Pasqua ortodossa

Avevano raggiunto Gabriela Birgaoanu a Granaglione per festeggiare con lei la Pasqua ortodossa. Per l’occasione la vittima aveva deciso di spostarsi in una stanza d’appoggio. Sono stati loro a lanciare l’allarme.

Gabriela Birgaoanu viveva da molto tempo ad Alto Reno Terme ed era descritta come una donna molto attiva sempre pronta a mettersi in gioco. Negli anni era stata impiegata come cuoca e cameriera prima di lavorare in proprio con piccoli lavori sartoriali e manutenzione dei giardini.