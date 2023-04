Kaylin Gillis uccisa a 20 anni per essere entrata nel viale sbagliato per colpa del navigatore a Hebron

Uccisa ad appena 20 anni per essere entrata nella strada sbagliata per colpa del navigatore del telefono cellulare. La tragica vicenda si è verificata nello stato di New York sabato 15 aprile.

Kaylin Gillis si stava recando con altre tre persone a casa di un amico ma sono entrati nel viale sbagliato

Kaylin Gillis era con altre tre persone e si stavano recando a casa di un amico quando hanno imboccato un vialetto di una zona rurale di Hebron. L’auto dove viaggiava la passeggera è stata presa di mira dal 65enne Kevin Monahan che ha iniziato a sparare con un fucile verso il mezzo. La ventenne è stata raggiunta da un proiettile che non le ha dato scampo.

“È una zona molto rurale con strade sterrate. È facile perdersi. Hanno guidato su questo vialetto per un tempo molto breve, si sono resi conto del loro errore e se ne stavano andando, quando il signor Monahan è uscito e ha sparato due colpi ” – ha riferito lo sceriffo Jeffrey Murphy della contea di Washington.

Il 65enne Kevin Monahan ha esploso alcuni colpi di fucile ed ha ucciso la 20enne a Hebron

Nessuno del gruppo era sceso dal veicolo o aveva tentato di entrare nella casa di Kevin Monahan prima che aprisse il fuoco. L’uomo, che si è rifiutato di uscire da casa e non ha collaborato con la polizia di Hebron, è accusato di omicidio di secondo grado in relazione alla morte di Kaylin Gillis.

La sparatoria è avvenuta pochi giorni un altro drammatico episodio a Kansas City con un adolescente di colore che è stato colpito due volte dal proprietario di un’abitazione solo per aver sbagliato indirizzo per andare a prendere i suoi fratelli.