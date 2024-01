Kenneth Smith giustiziato con azoto puro, è la prima volta: ‘Una sua richiesta’

Kenneth Smith è stato giustiziato nel carcere Holman di Atmore, Alabama, con l’uso di azoto puro. Lo riporta la tv locale di Atmore, Whnt, che ha una reporter tra i testimoni. La notizia è stata poi confermata da Kay Ivey, governatore repubblicano dello stato. É la prima volta al mondo che un’esecuzione viene eseguita con questo sistema.

Kenneth Smith è stato giustiziato in Alabama, la Corte Suprema degli Stati Uniti ha respinto l’appello in extremis

La sentenza è stata eseguita poche ore dopo la decisione della Corte Suprema degli Stati Uniti di respingere l’appello presentato in extremis dagli avvocati di Smith per fermare l’esecuzione. La morte è avvenuta alle 20:25, ora locale. Smith, che è stato condannato a morte per il suo ruolo in un omicidio su commissione del 1988, è sopravvissuto al tentativo iniziale dello stato di giustiziarlo tramite iniezione letale nel 2022.

“Il 18 marzo 1988, la vita della quarantacinquenne Elizabeth Sennett le fu brutalmente portata via da Kenneth Eugene Smith. Dopo più di 30 anni e tentativi dopo tentativi di ingannare il sistema, il signor Smith ha risposto dei suoi crimini orrendi” – ha detto il governatore Ivey.

“L’esecuzione è stata effettuata mediante ipossia di azoto, il metodo precedentemente richiesto dal signor Smith come alternativa all’iniezione letale. Prego che la famiglia di Elizabeth Sennett possa trovare una conclusione dopo tutti questi anni trascorsi ad affrontare quella grande perdita.”

Elizabeth Sennett

L’ultimo pasto con bistecche, patate e uova prima dell’ultimo incontro con moglie e figli

Giovedì 25 gennaio ha accettato un ultimo pasto a base di bistecca, frittelle di patate e uova, secondo le informazioni rilasciate dal Dipartimento penitenziario dell’Alabama. Smith ha ricevuto la visita in prigione della moglie e dei figli che sono stati testimoni anche dell’esecuzione.