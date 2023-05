Latina, preso il 31enne che aveva rapito e abusato di una 16enne all’Intermodale

Era fuggito con un’utilitaria rubata ad un dipendente dell’Hotel Excelsior dopo aver aggredito due adolescenti e rapito e violentato una ragazza di 16 anni mercoledì 3 maggio all’Intermodale di Latina.

Il 31enne Dragos Daniel Marcu si nascondeva in una fabbrica abbandonata a Pontenuovo

La fuga del 31enne rumeno Dragos Daniel Marcu è finita con la polizia della Questura di Latina che l’ha arrestato nelle scorse ore. Secondo quanto riferito dalle forze dell’ordine l’uomo si nascondeva alla Mistral, una fabbrica abbandonata a Pontenuovo, nel territorio di Sermoneta, in provincia di Latina. Marcu è stato identificato dalla 16enne e dal ragazzo di 18 anni che era con lei, attraverso una foto segnaletica: questi ultimi si sarebbero imbattuti nell’uomo mentre era intento a drogarsi con del crack all’interno del sito dismesso dell’ex zuccherificio di via delle Industrie, ora in completo stato di abbandono e degrado.

I due giovani avevano l’Intermodale di Latina ​​in microcar che avevano parcheggiato all’interno dell’area di oltre 10.000 mq. Il trentunenne, un volto conosciuto a Latina Scalo e già noto alle forze dell’ordine per diversi precedenti, avrebbe aggredito i due giovanissimi, colpendo con un pugno al volto il diciottenne, rimasto svenuto, e costringendo la sedicente a salire sulla microcar per poi portarla via.

Il trentunenne è stato riconosciuto dalla 16enne violentata

Dopo la fuga gli inquirenti hanno effettuato controlli in numerosi stabili abbandonati situati nei dintorni di Latina ad ogni ora del giorno e della notte. A rafforzare la forza che Dragos Daniel Marcu potesse trovarsi ancora in zona è stata la notizia che quest’ultimo si era reso responsabile del furto di alcuni generi alimentari in un hotel della zona.