Disservizi Libero Mail e Virgilio Mail, come chiedere il risarcimento

Dal 23 gennaio le caselle di posta elettronica di Libero Mail e Virgilio Mail sono irraggiungibili. Il portale ha assicurato che nelle prossime ore saranno riattivate tutte ma il ‘down’ ha provocato disagi prodotti per milioni di utenti che hanno dovuto fare i salti mortali per recuperare messaggi fondamentali per la propria attività.

Del tutto paralizzata l’attività di chi aveva l’esigenza di apportare preziose modifiche per la gestione dei profili social attivati con Libero e Virgilio. Le associazioni a tutela dei consumatori si sono attivate a sostegno di chi ha subito gravi danni dal disservizio.

Modulo richiesta di risarcimento Aeci

Aeci propone sul proprio sito un modulo per avanzare la richiesta di risarcimento. Pagando due euro si può scaricare il modulo per fare reclamo e chiedere il risarcimento. La richiesta, sottolinea l’associazione, riguarda non solo gli utenti business ma anche gli utenti free. La ratio è che “i consumatori “pagano” i servizi con l’accesso ai propri dati personali”. Il modulo si può scaricare cliccando qui.

Il comitato istituito da Assoutenti

Assoutenti ha costituito un comitato ‘Utenti vittime Libero-Libero plus-Virgilio a cui si può aderire per partecipare alle richieste di risarcimento. “Vogliamo avviare un tavolo negoziale per concordare i risarcimenti in caso contrario siamo pronti a intentare una vera e propria class action”. Per il modulo di adesione cliccare qui.

La class action di Codacons

Una class action per danni materiali e morali è la strada che ha deciso di percorrere il Codacons. In una nota del 24 gennaio fanno sapere di aver «inviato una formale diffida alla società Italiaonline» chiedendo “non solo di riattivare immediatamente la posta elettronica e risolvere i problemi tecnici, ma anche di disporre indennizzi diretti in favore di tutti gli utenti coinvolti nel disservizio”. Secondo l’associazione sarebbero 9 milioni gli italiani danneggiati dal down di Libero Mail e Virgilio Mail.

Diffida Altroconsumo e reclamo

Altroconsumo ha fatto sapere di aver inviato una diffida a Italiaonline e per conoscenza all’AgCom per chiedere una forma di ristoro per i clienti Libero Mail e Virgilio Mail per il mancato utilizzo del servizio in questi giorni. Propone quindi di inviare un reclamo tramite il proprio sito. Il link per accedere al reclamo sul sito Altroconsumo consultabile qui.

Ovviamente non vi sono certezze sul successo di queste iniziative a tutela dei consumatori. Bisognerà inoltre tenere in considerazione tra account business e normali oltre che tra chi continua assiduamente a controllare la posta e i cosiddetti profili dormienti.