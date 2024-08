Lorena Paolini trovata in fin di vita dal marito sul divano: muore a 53 anni, si indaga per omicidio

I Carabinieri della sezione investigativa scientifica sono tornati martedì 20 agosto a Ortona per un sopralluogo nell’abitazione, sotto sequestro, di Lorena Paolini, 53 anni, che il marito, Andrea Cieri, lo scorso 18 agosto ha trovato sul divano in fin di vita e che di lì a poco è deceduta, nonostante il tentativo di rianimarla da parte del 118.

Il dramma a Ortona, trovato un segno sul collo di Lorena Paolini

Una morte sospetta dal momento che sul collo della donna si è evidenziato un segno che ha portato a scartare la pista del malore e che ha determinato la Procura della Repubblica di Chieti ad aprire un’inchiesta per omicidio volontario a carico di ignoti. Sempre in mattinata i Carabinieri di Ortona sono tornati in Procura a Chieti per una riunione con il titolare dell’inchiesta, il sostituto procuratore Giuseppe Falasca, che ha già interrogato nella caserma dei carabinieri di Ortona diversi testimoni, a cominciare dai familiari della donna, madre di due figlie.

Lorena Paolini

Tensione alle stelle, familiare vieta alle troupe televisive di riprendere l’abitazione

Quanto all’autopsia, con tutta probabilità verrà affidata giovedì al medico legale Cristian D’Ovidio che già ha effettuato una ispezione cadaverica nell’immediatezza del fatto. Intorno alla vicenda non mancano le tensioni. Le troupe di Rai e Mediaset hanno effettuato collegamenti in diretta ma tenendosi ad un centinaio di metri dalla casa dei Cieri, poiché un familiare non ha voluto che l’abitazione venisse ripresa dalle telecamere. Sul posto, prima che andassero in onda i collegamenti, sono intervenuti i Carabinieri.