Palinuro, malore in mare davanti alla famiglia: Lorenzo Fortunato muore a 35 anni, lascia due figli

Lorenzo Fortunato

Il dramma sulla spiaggia delle Saline: inutili i soccorsi del lido e del 118. Il 34enne era originario di Buonabitacolo e viveva a Sanza

Una domenica di vacanza si è trasformata in una tragedia sulla costa del Cilento. Lorenzo Fortunato, 35 anni, originario di Buonabitacolo e residente a Sanza, è morto nel pomeriggio sulla spiaggia delle Saline di Palinuro dopo essere stato colpito da un improvviso malore mentre si trovava in mare.

Il giovane era arrivato sulla spiaggia insieme alla moglie Nicolina e ai loro due figli per trascorrere alcuni giorni di vacanza. Poi, in pochi istanti, l’emergenza.

L’allarme è scattato immediatamente. Il personale del vicino Sunset Beach ha raggiunto Lorenzo e ha avviato i primi tentativi di rianimazione, mentre venivano allertati i soccorsi. Ma per il 35enne non c’è stato nulla da fare.

Il malore in acqua e la corsa dei soccorritori

Secondo le prime informazioni, Lorenzo sarebbe stato colpito da un malore mentre si trovava in acqua. Il personale del lido è intervenuto per riportarlo a riva e iniziare le manovre di soccorso.

Poco dopo sono arrivati i sanitari del 118, che hanno proseguito a lungo i tentativi di rianimazione.

Sul posto sono intervenuti anche la Guardia Costiera, i Carabinieri e gli agenti della Polizia Locale, chiamati a gestire l’emergenza e a ricostruire quanto accaduto.

Ogni tentativo si è però rivelato inutile. La morte di Lorenzo ha lasciato sotto choc i bagnanti presenti sulla spiaggia, che hanno assistito impotenti alla tragedia.

Accertamenti in corso

Tra gli elementi emersi nelle prime ore c’è anche un particolare sulle condizioni di salute del 35enne.

Lorenzo Fortunato soffriva infatti di crisi epilettiche, ma saranno gli accertamenti medico-legali a stabilire con esattezza se e in che modo questa condizione possa avere avuto un ruolo nel decesso.

È stato disposto un esame esterno sulla salma, che dovrebbe essere effettuato nell’obitorio dell’ospedale di Sapri.

Per ora, dunque, non è possibile stabilire con certezza la causa della morte. Gli investigatori attendono gli accertamenti sanitari per ricostruire gli ultimi istanti di vita del giovane.

Il dolore di Sanza e Buonabitacolo

La notizia ha sconvolto sia Sanza, dove Lorenzo viveva con la famiglia, sia Buonabitacolo, il paese del quale era originario.

Lorenzo era conosciuto anche per la sua passione per il calcio. Aveva infatti difeso la porta della Sanzese, diventando un volto noto negli ambienti sportivi locali.

La sua morte lascia ora una moglie e soprattutto due figli senza il loro papà.

Il dolore si è immediatamente esteso alle due comunità, che in queste ore si stanno stringendo attorno alla famiglia.

Un’altra tragedia in mare a Erchie

Quello di Palinuro non è stato l’unico dramma registrato nel pomeriggio lungo la costa salernitana.

A Erchie, sulla Spiaggia dei Limoni, un altro uomo, un 63enne residente a Salerno, è morto dopo un malore accusato poco dopo essere entrato in acqua.

La vittima è stata riportata a riva e soccorsa dal personale presente. Sul posto è arrivata anche un’idroambulanza della Croce Rossa, ma nonostante i tentativi di rianimazione l’uomo non è sopravvissuto.

Anche in questo caso sono intervenuti Capitaneria di Porto e Carabinieri per gli accertamenti.

Due episodi distinti, avvenuti a poche decine di chilometri di distanza e nello stesso pomeriggio, che hanno trasformato una giornata di mare in una domenica di dolore sulla costa salernitana.