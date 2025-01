Lucia e Diego uccisi dall’auto fuori controllo ad Ancona: ‘Non riuscivo a governare l’auto’

“Fabriano è in lutto per la tragedia immensa che ha distrutto una giovane famiglia conosciuta e stimatissima in città. Lucia Manfredi e Diego Duca“. Così con un post su Facebook la sindaca di Fabriano Daniela Ghergo.

Fabriano in lutto per la morte della dottoressa Lucia Manfredi e dell’autista del 118 Diego Duca: ‘Attivissimi anche nel sociale’

“Erano due persone che avevano fatto del servizio agli altri la cifra distintiva della loro vita: entrambi impegnati nei servizi sanitari, entrambi attivi nelle attività parrocchiali e nel sociale. Lasciano un bambino e questo rende ancora più doloroso quanto accaduto” – riferisce la prima cittadina che “a nome dell’amministrazione e della città, profondamente colpita – scrive – , partecipo al dolore dei familiari affinché possano sentire la vicinanza e l’affetto dell’intera comunità fabrianese”.

Lucia Manfredi e Diego Duca sono le vittime del drammatico incidente avvenuto sabato 4 gennaio ad Ancona, nel quartiere Torrette. La dottoressa 40enne doveva iniziare il turno il ospedale alle 8:00 ma in Clinica Medica – diretta dal professor Gianluca Moroncini – non è mai arrivata. Il marito la stava accompagnando al lavoro. La Panda sulla quale viaggiavano è stata travolta da un Suv fuori controllo. Alla guida c’era il 48enne autista del 118. Erano genitori di un bimbo di 10 anni. I colleghi hanno appreso della tragedia da alcune chat interne.

Il bidello 61enne alla guida della vettura impazzita dopo l’incidente: ‘Ci sono due morti? Non ho investito nessuno’

Sconvolto il bidello che era al volante della Bmw. “Non sono più riuscito a governare l’auto. Io non ho investito nessuno. Ma come ci sono due morti? Io non li ho visti” – ha spiegato il 61enne in stato di choc dopo l’accaduto. Come la dottoressa anche lui si stava recando a lavoro.

L’incidente, la cui dinamica è al vaglio della polizia locale dorica, ha provocato la rottura, in via Esino, di una grossa tubatura del gas di una cabina che ha costretto all’interruzione di metano in tutto il quartiere e nella zona di Collemarino per una importante fuga di gas. Il ripristino della fornitura di gas è in corso con controlli casa per casa dei tecnici di Edma con la collaborazione della protezione civile di Ancona.