Uccide la moglie e si toglie la vita a Gualdo Tadino, Daniele ed Eliza si erano sposati a maggio

Si consolida l’ipotesi che si sia trattato molto probabilmente di un omicidio suicidio in ambito familiare per quanto successo in un appartamento alla periferia di Gualdo Tadino (Perugia) dove sono stati trovati morti marito e moglie. Le vittime sono Daniele Bordicchia, 39 anni, guardia giurata ed Eliza Stefania, 30 anni operatrice socio sanitaria originaria della Romania. Sono stati rinvenuti privi di vita in un’abitazione in località Gaifana.

La 39enne guardia giurata Daniele Bordicchia ha ucciso Eliza Stefania con l’arma regolarmente detenuta

Sul posto i militari del Nucleo investigativo del comando provinciale di Perugia e quello della compagnia di Gubbio. Secondo la prima ricostruzione, intorno alle 10:00 di domenica 5 gennaio l’uomo avrebbe fatto fuoco contro la moglie per poi rivolgere verso di sé l’arma. La trentenne sarebbe stata colpita sul letto con l’uomo che poi si è tolto la vita poi sul divano. Sarebbe stata utilizzata la pistola regolarmente detenuta dal 39enne, guardia giurata.

Daniele Bordicchia ed Eliza Stefania si erano sposati lo scorso maggio e non avevano figli. A trovare i corpi sono stati i genitori di lui, che abitano poco lontano. Nell’abitazione dove è avvenuto il femminicidio-suicidio sono in corso i rilievi dei carabinieri coordinati dal magistrato di turno.