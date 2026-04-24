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Sbranata da cinque cani nei boschi: muore a 60 anni Lucia Tognela in Valtellina

DiRedazione

Pubblicato: 24 Apr, 2026 - ore: 23:23 #cani, #Sondrio
Lucia TognelaLucia Tognela

Stava facendo una passeggiata nei boschi sopra casa, come era solita fare. Ma quella che doveva essere un’uscita tranquilla si è trasformata in tragedia. Lucia Tognela, 60 anni, è morta dopo essere stata aggredita da un gruppo di cani nei pressi di Trivigno, a circa 1800 metri di quota, nel territorio comunale di Tirano, in Valtellina.

Il corpo della donna, residente a Bianzone ed ex geometra, è stato trovato senza vita lungo un sentiero di montagna.

A rinvenirlo è stato proprio il proprietario degli animali.

L’aggressione nei boschi sopra Tirano

Secondo le prime ricostruzioni, la donna si era incamminata nel pomeriggio approfittando della giornata primaverile.

Durante la passeggiata sarebbe stata attaccata da cinque cani di razza Dogo argentino, lasciati liberi di muoversi in un’area frequentata da escursionisti.

Gli animali, di grossa taglia, avrebbero agito in branco.

Sul corpo sono stati rilevati segni evidenti di morsi, compatibili con un’aggressione violenta.

I cani sequestrati, indagini sul proprietario

I cinque cani sono stati sequestrati.

Secondo quanto emerso, gli animali venivano spesso lasciati liberi dal recinto, situazione che in passato aveva già creato tensioni con escursionisti della zona.

Il proprietario sarà con ogni probabilità iscritto nel registro degli indagati, a sua tutela, per:

  • omessa custodia degli animali
  • omicidio colposo

Un passaggio necessario anche in vista degli accertamenti tecnici.

Autopsia e perizie: cosa deve essere chiarito

Sarà l’autopsia a stabilire con precisione le cause della morte.

Gli investigatori dovranno chiarire un punto decisivo:

  • la donna è morta per i morsi
  • oppure per un malore improvviso, forse causato dalla paura, prima dell’aggressione

L’esame autoptico sarà affidato con ogni probabilità al patologo Luca Tajana dell’Università di Pavia, su disposizione del procuratore Piero Basilone.

Saranno effettuati anche tamponi salivari sulle ferite per verificare la compatibilità con i cani sequestrati.

Chi era Lucia Tognela

Lucia Tognela era molto conosciuta nella zona.

Ex geometra, viveva a Bianzone e frequentava abitualmente i sentieri di montagna della zona.

Non soffriva, secondo le prime informazioni, di patologie particolari.

Una vita normale, legata al territorio, interrotta in modo improvviso e violento.

Di Redazione

Giuseppe D’Alto: classe 1972, giornalista professionista dall’ottobre 2001. Ha iniziato, spinto dalla passione per lo sport, la gavetta con il quotidiano Cronache del Mezzogiorno dal 1995 e per oltre 20 anni è stato uno dei punti di riferimento del quotidiano salernitano che ha lasciato nel 2016.Nel mezzo tante collaborazioni con quotidiani e periodici nazionali e locali. Oltre il calcio e gli altri sport, ha seguito per diversi anni la cronaca giudiziaria e quella locale non disdegnando le vicende di spettacolo e tv.

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