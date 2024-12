Macchinista di Mercitalia travolto da treno a Rubiera: collega sotto choc

Un macchinista di Mercitalia (Ferrovie dello Stato) di 57 anni, originario di Piacenza, è stato investito e ucciso sui binari da un treno in corsa allo scalo merci di Rubiera, in provincia di Reggio Emilia. È successo intorno alle 20:40. La circolazione della linea Milano-Bologna è stata subito sospesa. Sul posto ci sono i carabinieri che stanno cercando di ricostruire la dinamica.

Il manovratore 57enne aveva appena finito il turno di lavoro, investito da un regionale sulla Milano-Bologna

A quanto si apprende, secondo una prima ricostruzione parziale che è in corso di verifica da parte dei carabinieri, l’uomo, un manovratore di Mercitalia, stava camminando a piedi lungo i binari per arrivare in stazione dopo aver finito il turno di lavoro. Si sarebbe, probabilmente, avvicinato troppo ai binari e un treno regionale lo ha investito, non lasciandogli scampo. L’investimento è avvenuto nei pressi della stazione di Rubiera. Un collega, che ha assistito all’incidente, è stato portato in ospedale in stato di shock.

É il secondo episodio grave sui binari in Emilia-Romagna in pochi mesi. Il 4 ottobre scorso, Attilio Franzini, operaio di 47 anni della ditta Salcef, era stato travolto e ucciso da un treno Intercity Roma-Trieste tra Castel Maggiore e San Pietro.