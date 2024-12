Giampiero Mancini ritrovato dopo l’appello del figlio a Chi l’ha visto

Hanno vissuto ore di apprensione per la scomparsa del padre dal quartiere Pigneto di Roma. Giampiero Mancini è stato ritrovato nella serata di mercoledì 11 dicembre. La svolta dopo l’appello lanciato dal figlio Emanuel a Chi l’ha visto.

Giampiero Mancini è stato ritrovato poche ore dopo l’appello a Chi l’ha visto: ‘Sta bene’

Da ore lo cercavano in ogni angolo del quartiere senza risultato. “In genere esce per 15 minuti e rientra a casa” – aveva precisato intervenendo in diretta nel programma condotto da Federica Sciarelli. Tra Giampiero Mancini, 83 anni, si aiutava nella deambulazione con un bastone e i familiari temevano che potesse aver avuto un contrattempo e si trovasse in difficoltà. Per fortuna l’uomo è stato ritrovato e soccorso. É in buone condizioni ed è già rientrato a casa come si legge nell’aggiornamento condiviso sulle pagine social di Chi l’ha visto.