Marcello Cirillo, incidente sulla Cassia bis e auto distrutta: ‘Vivo per miracolo’

“Sono vivo per miracolo, voglio ringraziare quegli angeli che verso le 15:00 si trovavano sulla Cassia bis (Roma) e mi hanno estratto dalla mia Smart”. Così il cantante Marcello Cirillo che è rimasto coinvolto in un incidente stradale nel pomeriggio di mercoledì 15 marzo, non lontano dal luogo dove Giancarlo Magalli si schiantò con la sua Smart su un guard rail nel gennaio 2020.

Marcello Cirillo travolto da un camion sulla Cassia bis, tre anni fa fu testimone dell’incidente di Magalli

In quella circostanza Cirillo si trovò sul luogo dell’incidente: “É stato un miracolo, l’auto era un cartoccio”. A distanza di tre anni il cantante è uscito illeso dal violento impatto con un camion sulla Cassia bis come riferito e ricostruito su Twitter con una serie di ‘cinguettii’. “Sono stato investito da un camion e trascinato per 200 metri per poi cappottarmi dall’altra parte della strada” – ha precisato l’artista che ha spiegato di essere in stato di choc e che gli piacerebbe conoscere i ragazzi che l’hanno aiutato. “Se vedete questo messaggio contattami, una si chiamava Chiara”.

L’appello del cantante ai giovani che l’hanno estratto dall’auto: ‘Mi piacerebbe conoscerli, camionista distratto’

Il cantante 64enne, protagonista di numerose edizione de I Fatti Vostri, ha spiegato che ha fatto riferimento anche al camionista che l’ha travolto sulla Cassia bis. “Credo che lui non mi abbia visto. Non so per quanti metri mi ha trascinato, poi quando se ne accorto ha frenato ed io mi sono ribaltato. Poi si è fermato non è un criminale, solo una persona distratta” – ha aggiunto sottolineando di essere rimasto illeso nonostante il violento impatto. “Sto bene”. Il camionista è stato identificato dalle forze dell’ordine.